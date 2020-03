Wen gefährdet das Coronavirus? Nach allen Verlautbarungen hauptsächlich ältere Menschen? Womöglich auch nicht ganz so alte Menschen mit Vorerkrankungen. Diese müssen geschützt werden. Und ich frage mich: Warum keine Ausgangssperre für diese Risikogruppen, warum kein absoluter rigoroser Schutz? In den letzten Tagen waren sie wie immer im Straßenbild zu sehen. Ein Skandal!

Der Aktionismus der Entscheider hat dazu geführt, dass Gesamtdeutschland durch Einschränkungen ziemlich lahmgelegt wird mit allen vielleicht völlig unnötigen langfristigen Kollateralschäden. Die so genannte anscheinend unausweichliche Durchseuchung soll verzögert werden, obgleich den meisten Menschen das Coronavirus anscheinend nichts Lebensbedrohliches anhaben kann. Jüngere infizierte Menschen benötigen in der Regel keine Intensivbetten in den Krankenhäusern.

Ob die Schließung der Schulen (Bis wann? Bis 2021 eventuell, wenn die Argumentation beibehalten wird?), der Geschäfte usw. zielführend unter Inkaufnahme desaströser zukünftiger Zustände ist, scheint mir deshalb sehr fragwürdig.

Hätten wir eine zügige Durchseuchung außerhalb der Risikogruppen, die gehändelt werden kann, kämen wir recht schnell durch die Coronakrise. Der aktuelle Aktionismus allerdings scheint mir die Krise unnötig zu verlängern und erhebliche negative Spätfolgen zu erzeugen, außerdem die wirklich Gefährdeten nur beiläufig zu schützen.