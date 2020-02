Was ist bloß in ihn gefahren, in Norbert Giesen, den Schulleiter der Rheinberger Europaschule, die sich zur Zeit noch im finanziell besonders geförderten Projektstadium einer Gemeinschaftsschule befindet, schon bald aber Gesamtschule ist? Was hat ihn da geritten bei seinem äußerst peinlichen Angriff im Schulausschuss auf das benachbarte Amplonius-Gymnasiums? Sein Anliegen an die Politiker: Beschneidet die Kapazität des Gymnasiums, damit wir gesicherte Anmeldezahlen haben. Marcus Padtberg, Direktor des Amplonius-Gymnasiums, ist zurecht entsetzt.

Giesen will die Zügigkeit des Gymnasiums auf der anderen Straßenseite von fünf auf vier Klassen begrenzt wissen, um, wie er sagt, das bestehende Missverhältnis zwischen dem Gymnasium und der Europaschule zu korrigieren. Giesen übersieht, dass nicht die Schulen sich ihre Schüler wählen, worum er die Politik um Unterstützung bittet, sondern die Schüler bzw. ihre Eltern die Schulen.

Der Schulausschuss und der Bürgermeister sehen das ähnlich und haben dem Vorstoß von Norbert Giesen zumindest zunächst eine Absage erteilt.