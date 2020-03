Schwarmintelligenz, ein Begriff, den man kennt.

Gedacht wurde der Begriff bislang aber nur in Richtung hoher Intelligenz.

Der Umgang mit dem Coronavirus hat mich nun veranlasst, den Begriff in die andere Richtung zu denken, in die Richtung der Dummheit.

Ob ich richtig liege, weiß ich noch nicht sicher. Mir drängt sich allerdings der Begriff der

Schwarmdummheit

auf, wenn ich sehe, wie Politiker, Medien und Bürger den Coronavirus managen.