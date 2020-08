In Berlin wird mal wieder gegen die Coronapolitik demonstriert. Hauptorganisator: Die Initiative Querdenken 711. Die Stadt Berlin selbst versuchte vergeblich, die Demo zu unterbinden, scheiterte aber an den Gerichten. Dennoch allenthalben Warnungen des Mainstreams vor einer Teilnahme, hauptsächlich aus zwei Gründen:



1. Corona zu leugnen, sei Schwachsinn. Und das stimmt sogar. Aber tut das denn die Mehrheit der Demonstranten und der Sympathisanten des Demoanliegens, tun das die Köpfe der Demo?

2. Demonstranten würden sich gemein machen mit den mitlaufenden Rassisten, Faschisten, Antisemiten und Rechtsextremen - und sollten deshalb zu Hause bleiben. Ich vermute, an der Verortung aller Demonstranten in der äußersten rechte Ecke wird fleißig gearbeitet.

Schon am 1.August gingen Menschen in Berlin auf die Straße und demonstrierten gegen die Coronamaßnahmen. Notwendige sachliche Gespräche des Mainstreams incl. der politisch Maßgeblichen unseres Landes mit den Köpfen der Demonstration sind ausgeblieben. Demokratische Streitkultur ist einer Schweig- und Abschottungskultur gewichen, und das nicht erst seit Corona. Da ist etwas faul im Staate Deutschland.

Die Initiative Querdenken 711 mit ihrem Kopf Michael Ballweg hat auf ihrer Internetseite einen interessanten Artikel eines Jan Veil veröffentlicht, der in keiner Weise das Coronavirus SARS-CoV-2 leugnet, der aber drei seiner Meinung nach zentrale Mythen der Coronakrise an den Pranger stellt:

1. Die schlimmste Pandemie seit Ewigkeiten: Hätte die WHO die Definition einer Pandemie im Jahre 2009 nicht geändert, gäbe es sie heute offiziell gar nicht. Der Mythos würde aufrechterhalten durch zwei Untermythen, die extreme Ausbreitung des Virus und dessen unkalkulierbare Gefährlichkeit.

2. Die fehlende Immunität der Bevölkerung: Eine Stärkung des Immunsystems und die Perspektive Herdenimmunität seien kein Thema, Coronamaßnahmen würden nicht auf die Risikogruppen fokussiert, sondern der gesamten Bevölkerung auferlegt.

3. Die rettende Impfung: Sie würde als alternativlos dargestellt. Der Politik wird damit auf diffuse Weise nicht zuletzt die Durchsetzung unkonkreter politischer Ziele unterstellt.

Hier geht's zum ganzen Artikel:



Drei zentrale Mythen (Jan Veil)



Eine umfassende sachliche Analyse der Coronalage auf der Erde und in Deutschland ist sicherlich nicht einfach und eine konsequente Agenda damit erst recht nicht. Umso mehr bedarf es vorurteilsloser Kommunikation, in deren Rahmen man sich zuhört.

Ein Letztes: Ich teile das Anliegen der Demo in Berlin nicht.