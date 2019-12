Angesichts der katastrophalen Verhältnisse in griechischen Flüchtlingslagern, besonders auf der Insel Lesbos, fordert Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen, 4000 vor der türkischen Küste lebende minderjährigen Kinder unverzüglich nach Deutschland zu holen. Darunter seien "viele Mädchen, viele zerbrechliche kleine Menschen". Eine schnelle Hilfe sei ein Gebot der Humanität.

Habecks Offensive stößt auf Zustimmung wie auf Ablehnung. Die Zustimmung kommt von den Kirchen, besonders von der evangelischen Kirche.

Es müsse, so EKD-Vorsitzender Heinrich Bedford-Strohm, eine humanitäre Lösung gefunden werden.

"Wenn die Regierungen dort es nicht schaffen, Zustände herzustellen, in denen die Menschen in Würde leben können, dann sollten alle zusammenhelfen." Es sei "Zeit, humanitäre Zeichen zu setzen". Bedford-Strohm verweist darauf, die Heilige Familie sei ebenfalls eine Flüchtlingsfamilie gewesen.

In der Politik gibt es auf mancher Landesebene ebenfalls Zustimmung, die Ablehnung allerdings überwiegt. Vordergründig eine Kollision von Humanität und Realpolitik.

Gibt Weihnachten denn nun eine Antwort auf die Flüchtlingsfrage - oder offenbart Weihnachten ein Dilemma?

Soll man nun die Kinder holen oder nicht?