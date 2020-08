SPD Rheinberg setzt auf die Jugend

SPD Spitzenkandidat - Philipp Richter stellt sich vor

Philipp Richter (26) ist der Spitzenkandidat für die Kommunalwahl 2020. Philipp ist seit 2015 Mitglied der SPD und gestaltet seither sowohl in der Fraktion als Sachkundiger Bürger als auch im Ortsverein die Politik in Rheinberg aktiv mit.

Philipp lebt gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin in Rheinberg Mitte, aufgewachsen ist er in Alpsray. Nach seinem Realschulabschluss an der heutigen Europaschule, absolvierte er später sein Abitur an der Gesamtschule in Kamp-Lintfort. Anschließend studierte er Politikwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen und absolvierte ebenfalls in Duisburg dann sein Masterstudium und schloss dort den Masterstudiengang "Politikmanagement, Public Policy und öffentliche Verwaltung" ab.

Heute arbeitet Philipp an der NRW School of Governance von Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dort betreut er verschiedene Projekte und arbeitet an seinem Promotionsvorhaben.

In Rheinberg will Philipp sich insbesondere für kostenfreie Kitas, bessere Radwege, zeitgemäße und bürgerorientierte online/offline Kommunikation der Stadtverwaltung einsetzen und mit aller Kraft dafür kämpfen Rheinberg für dich noch lebenswerter zu machen!

