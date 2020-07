Rheinberg. "Das Bekleben von Verkehrsschildern hat in der letzten Zeit extrem zugenommen", konstatiert Dieter Paus, Technischer Beigeordneter der Stadt Rheinberg. Man kann ihm nur beipflichten. Viele Verkehrsschilder sind außerdem mit Farbe beschmiert. Bereits seit Monaten ist die dadurch entstandene Verschandelung des Ortsbildes augenfällig. Paus hatte diesen Umstand bereits vor einiger Zeit im Bau- und Planungsausschuss der Stadt thematisiert. Die Stadt habe Strafanzeige gestellt. Der Schaden, der bis dahin nur in einem Teilbereich des Stadtgebietes entstanden sei, müsse vorerst mit 30.000 € beziffert werden.



Das Entfernen der Aufkleber und Schmierereien ist bislang allerdings nicht in Angriff genommen worden. "Unabhängig von den verursachten Kosten sind natürlich Lieferzeiten und auch das einzusetzende Personal zu berücksichtigen, das zum Austauschen/Reinigen der Schilder ... einzusetzen ist", gibt der Beigeordnete zurecht zu bedenken und fügt hinzu: "Vor diesem Hintergrund bemüht sich die Verwaltung natürlich, die Folgen dieser Handlungen schnellstmöglich zu beseitigen, doch sind uns finanziell und personell Grenzen gesetzt."

Unterdessen gewöhnt sich der Blick der Rheinberger und der Stadtbesucher zunehmend an die Zustände, die manche Menschen darüber hinaus gar zur Nachahmung anregen. Verhältnisse aus den großen Städten, wo die Bürger längst resigniert haben, was ihre Hoffnung auf ein ansehnliches Stadtbild betrifft, scheinen allmählich herüberzuschwappen in die Peripherie.

Damit die Stadt nicht in unruhige Gewässer abdriftet, wäre zu überlegen, ob ein schnelles Gegensteuern nicht durch eine koordinierte Zusammenarbeit von Verwaltung und Bürgerschaft möglich ist. Würde die Stadt ihre Bürger mit klaren Hinweisen zur Reinigung versorgen und sie ermuntern, in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld für das Entfernen der Aufkleber und Schmierereien zu sorgen, so wären schnell finanzielle und personelle Ressourcen generiert, der Stein des Anstoßes würde verschwinden und der Zusammenhalt der Stadtgesellschaft würde gefördert.