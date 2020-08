Fast jede neue Coronainfektion schafft es mittlerweile in die Schlagzeilen der Medien. Jede noch so kleine Glocke wird als Alarmsignal geläutet. Diese "Ehre" ist bisher noch keinem anderen Virus oder Bakterium zuteil geworden, weder Viren wie Influenza noch Bakterien wie MRSA etwa, an die man sich längst gewöhnt hat. Dabei können sie alle den Tod bringen.

Aber Sars-CoV-2 erfährt eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit. Mit jeder Neuinfektion lässt man schon die Sense im Bewusstsein der Medienkonsumenten aufblitzen. Über die Entwicklung der Sterbefälle mit Covid-19 erfährt man dagegen selten etwas in den Medien. Vielleicht deshalb, weil die Pandemie von diesem Aspekt her kein reißerisches Element mehr bietet, jedenfalls in Deutschland. Gute Nachrichten lassen keine Quote erwarten.

Hier also m.E. eine gute Nachricht, die bundesweite Entwicklung der Todeszahlen im Zusammenhang mit Covid-19, beruhend auf statistischen Angaben des RKI:

März - 723

April - 5758

Mai  - 2030

Juni  - 474

Juli  - 163

August - 83 (Stand 16.08.20)

Insgesamt: 9231 (an anderer Stelle wird die Zahl 9290 genannt)