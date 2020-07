In Deutschland wird die Nazi- bzw. Rassismuskeule geschwungen. Man kennt das. Die Zielscheiben wechseln. Aktuelles Feindbild: Die Polizei. Dieses Feindbild ist zurechtgelegt worden, sowohl durch die Zustände in den USA als auch durch flankierende Politikeräußerungen in Deutschland. Eine Grundstimmung gegen die Polizei als böses Staatsinstrument besteht in manchen Kreisen ohnehin. Dabei, das sei angemerkt, wird es den Rassismus unter Polizisten genauso geben wie in allen anderen Berufsgruppen und Milieus unserer Gesellschaft.



Feindbilder in Gruppen zu sehen ohne Ansehen einzelner Personen - das ist doch der Kern dessen, was man unter Rassismus versteht.

Es ist schon bemerkenswert, wenn die Rassismuskeule von Menschen geschwungen wird, die selbst dem rassistischen Denken sehr nahe stehen.

Es ist zu befürchten, dass sich die deutschen Gesellschaft zunehmend spaltet. Viele Randalierer und Aggressoren gegen die Polizei dürften ihrer Community einen Bärendienst erweisen, denn das, was bisher nur in Stuttgart und Frankfurt geschehen ist, wird Folgen im Bewusstsein der Öffentlichkeit haben. Und es wird dramatischer, wenn Stuttgart und Frankfurt nur Anfänge sein sollten.