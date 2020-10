Was wurde nicht schon viel Unheil in der Welt angerichtet im Namen eines Gottes, dessen Existenz niemand beweisen kann, historisch genügend belegt, aber auch aktuell in Frankreich zu beobachten ist, viel mehr noch in vielen Teilen unserer Welt, was allerdings kaum mediale Aufmerksamkeit erweckt und unser Bewusstsein deshalb nicht erreicht. Warum wird Gott dermaßen in den Dreck gezogen?

Gott ist ein verständliches Postulat der Menschen, mit dem er seiner Unzulänglichkeit und Hilflosigkeit in Erkenntnis und Handlungsnormen begegnet. Dieses Postulat führt zur Geborgenheit, zum Vertrauen in die eigene Existenz, auch zu vielen guten Taten. Dennoch ist Religion ein zweischneidiges Schwert. Im Namen Gottes, wohlgemerkt eines menschlichen Postulats, wurde und wird gekämpft gegen andere Menschen, wurde und wird unterdrückt, wurde und wird getötet mit der angeblichen Legitimation namens Gott. Sollte es solch einen Gott geben, von dem wir uns nur seiner menschlichen Idee sicher sein können, aber damit noch lange keiner realen Existenz, was ist das für ein Wesen, das die Menschen wohlgefällig in eine mitunter tödliche Auseinandersetzung schickt? Hat er Freude daran? Warum zeigt er sich nicht in unzweifelhafter Weise?

Gott bleibt eine Behauptung. Und Religion bleibt eine Glaubenssache. Religion wird durch Erziehung, durch Sozialisierung tradiert. Aber was ist der Mensch? Ein reines Produkt seiner Sozialisierung? Hat er nichts, was er seine eigene Mitte nennen kann, aus der er sich speist, aus der heraus er seine Existenz gestaltet, aus der heraus er selbst sich bestimmen kann? Wir hören zumeist auf den Bauch, mitunter auch auf den Verstand. Immanuel Kant hat wenig nachhaltig versucht, die Vernunft auf den Thron zu heben, obgleich er auf dem richtigen Weg war. Andere Philosophen verzweifelten am Problem Mensch.

Aber was haben wir? Sicherlich unsere Vernunft, der wir uns aber lange nicht immer bedienen. Wir haben aber auch unsere Irrationalität, der wir so leicht ohne Prüfung verfallen.

Menschen scheinen mir in erster Linie ein Produkt ihrer Sozialisation zu sein - und Menschen, die diese Sozialisation oftmals zu ihrer eigenen Religion erheben. Was mir beigebracht wurde, das bin ich. Und danach handele ich. Das ist falsches Denken.

Der Mörder von Samuel Paty, der Attentäter von Nizza, die religiös motivierten Attentäter des christlichen Mittelalters, die religiös motivierten Mörder in vielen Teilen der Welt, und das noch heute, sie waren und sind kaum selbstbestimmt. Kann man sie deshalb aus der Verantwortung entlassen? Auf keinen Fall! Denn: Sie haben schlichtweg die Chance ihres Lebens bewusst vertan und sich schuldig gemacht. Da hilft auch kein "Im Namen Gottes"!

Religion, wenn sie zum Selbstzweck wird, muss als Mensch hinterfragt werden, besonders dann, wenn sie Unheil durch Menschenhand anrichtet. Und zieht euer Postulat Gott bitte nicht in den Dreck!