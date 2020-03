Die Zukunft unserer Wirtschaft? Egal! Restriktionen allenthalben. Egal! Sogar die tragende Säule der Autoindustrie stellt ihre Produktion weitgehend ein. Egal! Ausbreitung der Armut? Egal! Migranten in der Türkei oder in Syrien? Egal! Es gibt zurzeit so vieles, was einfach egal ist. Es zählt nur eins: Rundumschläge gegen das Coronavirus! In Deutschland zurzeit mehr Influencatote als Coronatote. Egal! Es bleibt beim alles andere ausblendenden Fokus. Kollateralschäden? Egal!

But what about the day after? What a day? Wann wird er sein? Im Herbst? 2021? Und was ist da?Der Preis wird hoch sein. Er wird zu gegebener Zeit bewertet werden. Spätere Bewertung, ohnehin ein Fluchtwort. Dabei gilt: Das C-Virus ist nicht ungefährlich, hat Ähnlichkeit mit radioaktiver Strahlung.