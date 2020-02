Raus aus der Atomkraft! Raus aus der Kohle! Die Politik arbeitet dran. Aber vielen geht's nicht schnell genug. Wenn man Stromquellen aus gutem Grund zum Versiegen bringt, sollte man neue Stromquellen anderer Art zugleich erschließen. Stichwort: Windkraft. Deren Ausbau ist bundesweit arg ins Stocken geraten, so auch in der niederrheinischen Gemeinde Alpen, obwohl Investoren mit den Füßen scharren. Aber da ist ja auch noch der Seeadler. Und von einem Uhu hat man auch gehört.



Seit Jahren gibt es in Alpen die Absicht, Windkraftanlagen auf Gemeindegebiet zu errichten. Zur Vermeidung einer "Spargellandschaft" sind Konzentrationszonen schon vor Jahren ausgewiesen worden. Winnenthal und Bönninghardt, zwei ausgeguckte Standorte. Aber es passiert nichts. In Winnenthal will jemand vor geraumer Zeit einen Seeadler seine Kreise ziehen gesehen haben. Bekanntlich brüten Seeadler im benachbarten Xanten, genauer im Bereich der Bislicher Insel anscheinend erfolgreich. Seeadler contra ihn bedrohender Windkraft. Amtliche Recherchen über einen längeren Zeitraum konnten die Beobachtung eines Seeadlers über Winnenthal nicht bestätigen. Dennoch geht's in Winnenthal nicht weiter. Und in Bönninghardt? Auch da tut sich nichts. Da gibt's wohl auch einen Uhu.

Wenn das so wie in Alpen in Deutschland weiterläuft, und das noch unterstützt von dem problematischen Abstandserlass für Windräder, dürften wir uns nach dem Abschalten der Atommeiler und der Kohlekraftwerke in einem Energieengpass befinden, den wir mit Atomkraft aus Frankreich kompensieren werden.

Na denn: Prost, Energiewende!