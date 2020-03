1. Das Coronavirus ist zurzeit der Weltfeind Nr.1. Und die erfolgreichste Waffe gegen diesen Feind? Medikamente oder zumindest ein Impfstoff. Und da tritt sie auf den Plan, die deutsche Pharmafirma CureVac aus Tübingen, die Hoffnung macht, im Herbst einen alle klinischen Tests bestandenen Impfstoff für alle noch nicht Erkrankten zur Verfügung zu stellen. Ein heiß ersehnter Silberstreif am Horizont. Drücken wir CureVac all unsere Daumen. Es geht schließlich um uns. CureVac als Vernichtung des Weltfeindes Nr.1.

2. In den deutschen Fußballstadien, als dort noch vor großer Kulisse Fußball gespielt wurde, war Dietmar Hopp der Feind Nr.1, dieser finanzstarker Investor, der die TSG Hoffenheim zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Mit Transparenten und Sprechchören wurde Hopp konsequent geschmäht als Hurensohn, als ob er das Geld als entscheidenden Faktor in den Fußball eingeführt hätte.

Aber was haben die Punkte 1 und 2 miteinander zu tun? Ganz einfach. Dietmar Hopp ist mit 80 Prozent Haupteigentümer von CureVac und trifft dort wesentliche Entscheidungen. Sogar den größten US-Präsidenten ever ever, Donald Trump, der für die USA Exklusivrechte an den Forschungen des Unternehmens zum Coronavirus sichern wollte, ließ Hopp abblitzen.

Und was machen die Hurensohnschreier, wenn Hopp den Impfstoff auf den Markt bringt? Werden sie wohl den Impfstoff des "Hurensohns" ablehnen?