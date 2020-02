Hallo Coroni!

Ich hoffe, ich darf dich so nennen, du kleiner Winzling. Wir Menschen nennen dich offiziell SARS-CoV-2. Ich bleibe mal bei Coroni. Deine große Familie der Coronaviren kennen wir Menschen ja schon lange und können mit ihr irgendwie koexistieren. Du als neue Mutation bist uns allerdings alles andere als geheuer, auch wenn du an die Unverträglichkeit deiner Kollegen von der Influenza-Fraktion niemals rankommen wirst.

Lieber Coroni, dass du überleben willst und dafür Wirtszellen benötigst, können wir verstehen, ist es doch ein Grundprinzip jeglichen Lebens. Du musst aber auch verstehen, dass wir Menschen nicht wollen, dass das auf unsere Kosten geht. Solange du nur harmlose Erkältungskrankheiten auslöst, sind wir dir nicht böse. Wenn du aber die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst und manchem von uns damit das Leben beendest, dann wirst du verstehen, dass wir das nicht dulden können.

Zurzeit, Coroni, bist du noch in der komfortablen Situation, nur gute Immunsysteme befürchten zu müssen, gegen die du nicht ankommst, die dir den Garaus machen. Aber wir arbeiten an medizinischen Gegenmaßnahmen, die dich in arge Bedrängnis bringen werden. Solange behelfen wir uns mit Quarantänemaßnahmen, um dir die Ausbreitung zu erschweren, wir behelfen uns mit richtigem Husten und Niesen und mit ordentlicher Händehygiene. Ich weiß, manche unserer Maßnahmen wirst du belächeln und doch deine Wege finden. Im Moment hast du außerdem noch aufgrund unseres unzureichenden Wissens über dich ganz gute Karten. Das aber wird sich ändern.

Solltest du, lieber Coroni, allerdings hoffen, den Influenzaviren ernsthafte Konkurrenz machen zu können, so müssen wir dich wohl enttäuschen. Sei uns nicht böse. Zunächst kannst du dich vielleicht noch sonnen in der Panik, die du bei vielen Menschen sicherlich beobachtet hast. So etwas nennt man wohl Pyrrhus-Sieg.

Tschüss, Coroni.

Vielleicht schreibe ich dir später noch einmal einen Brief.