Von Fußballern auf dem Fußballplatz ist es bekannt: Sie halten die Hand vor den Mund, wenn sie mit anderen sprechen, damit die Kamera keine Möglichkeit eröffnet, herauszufinden, was sie sagen. Warum machen wir es in der Coronakrise nicht auch, zumal Atemschutzmasken hierzulande Mangelware sind? Dabei geht es nicht darum, zu verheimlichen, was wir sagen. Nein, es geht darum, die Tröpfcheninfektion zu verhindern. Packen wir es an! Kostet auch nichts.