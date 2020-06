Noch nie besaß der Polizeiberuf ein solch hohes Ansehen wie heutzutage. Man braucht nur in die Zeitungen und in die sozialen Medien zu schauen. Ein ausfüllender Beruf im Dienste der Gemeinschaft. Insbesondere im gehobenen Dienst entpuppt sich der Beruf als höchst attraktiv. Dazu schreibt das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei (LAFP NRW) unter der Überschrift "Polizeikommissarin und Polizeikommissar: Traumberuf mit guten Karrierechancen":

""Wer einen abwechslungsreichen, attraktiven und krisensicheren Beruf sucht, für den ist die Polizei genau das Richtige. Unser Bachelor-Studium ist eine moderne Berufsausbildung mit einem hohen Praxisanteil, die zudem die soziale und kommunikative Kompetenz stärkt", betont der Direktor des LAFP NRW, Michael Frücht.



Genau mein Fall!

Wer mit ins Team und in die Ausbildung zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar einsteigen will, kann sich ganzjährig online auf den Seiten des Bewerberportals bewerben. Weitere Informationen unter genau-mein-fall.de. Die Chancen stehen gut - für 2020 sind 2.560 Neueinstellungen geplant.

Ablauf der Ausbildung

Das Studium untergliedert sich nicht in Semester, sondern in Module. Drei Bildungsträger bereiten in enger Abstimmung die zukünftigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf ihre anspruchsvollen beruflichen Tätigkeiten vor. Die Aufgabenwahrnehmung im Wachdienst und in der Kriminalitätssachbearbeitung zählen ebenso dazu wie die Verkehrssicherheitsarbeit oder die Einsätze aus besonderem Anlass. Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW) vermittelt die theoretischen Inhalte. Das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) bereitet in Trainingsmodulen auf die anschließenden Praktika in den Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen vor. Die damit verbundene Abfolge von Theorie-Training-Praxis findet sich grundsätzlich im gesamten Studium wieder und ermöglicht den Studierenden eine ganzheitliche Sicht auf ihre zukünftige berufliche Tätigkeit.

Für das theoretische Studium stehen dabei insgesamt 80 Wochen, für die Trainingsmodule 50 Wochen (25 Wochen je Halbjahrgang) und für die Praxismodule 32 Wochen zur Verfügung. Während der Bachelor-Ausbildung werden regelmäßig Befragungen von Studierenden und Angehörigen der drei Bildungsträger durchgeführt. Im Rahmen eines Reformprozesses ab dem Einstellungsjahrgang 2016 wurden die hieraus gewonnenen Erkenntnisse umgesetzt, um eine wirklichkeitsnahe und praxisorientierte Ausbildung zu gewährleisten.

Nach der Ausbildung

Nach insgesamt drei Jahren Bachelor-Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW), berufspraktischen Trainings am Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP NRW) und Praxiseinsätzen in den Kreispolizeibehörden des Landes, arbeiten alle neuen Polizistinnen und Polizisten zunächst ein Jahr im Streifendienst. In Behörden mit Bereitschaftspolizei folgen darauf zwei Jahre in einer Einsatzhundertschaft. Danach kehren die Nachwuchspolizistinnen und -polizisten in den Streifendienst zurück oder spezialisieren sich. Zum Beispiel als Ermittler/in in einem Kriminalkommissariat, als Pilot/in bei der Fliegerstaffel, als Mitglied eines Spezialeinsatzkommandos, als Motorradpolizist/in oder auch als Diensthundführer/in und vielem mehr."

Wahrlich ein Traumberuf! Oder? Ein Traumberuf? Aktuell? Als junger Erwachsener würde ich mich fragen: Warum sollte ich den Polizeiberuf ergreifen? Ich habe kein Interesse an respektlosem Verhalten, an Schubsen, an Beleidigungen, an "ACAB" (All Cops Are Bastards), an Rassismusverdacht, an Generalverdacht wie in Berlin ... . Warum sollte ich also den Beruf ergreifen?! Ich werde doch lieber etwas anderes.