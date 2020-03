Wer neu beim Carsharing ist, hat viele Fragen: Wo bekomme eine Kundenkarte und wie teuer wird die Fahrt? Wie schalte ich das Carsharing-Auto frei und wo ist überhaupt der Zündschlüssel? Welches Ladekabel passt und wie funktioniert das Aufladen?

Wer weniger als 7.000km mit seinem Auto im Jahr zurücklegt oder ein zweites Auto für wenige Fahrten in der Familie vorhält, könnte mit Carsharing besser fahren. Seit 2018 gibt es auch in Rheinberg die Möglichkeit, ein Elektro-Auto stundenweise zu nutzen. Um Berührungsängste mit dem Konzept des Auto-Teilens abzubauen, beantwortet die Klimaschutzmanagerin Nicole Weber F. Santos am Mittwoch, den 4. März von 16.30 – 18 Uhr die Fragen der Carsharing-Interessierten. Es gibt ebenfalls die Gelegenheit zum Testen des E-Autos. Die Praxisstunde findet am Stellplatz des Carsharing-Autos auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße 7, gegenüber vom Stadtpark, in Rheinberg statt.

Weitere Praxisstunden sind geplant, Terminwünsche werden gern berücksichtigt. Für Rückfragen und Beratung steht das Klimaschutzmanagement der Stadt Rheinberg unter 02843 171 498 oder klimaschutz@rheinberg.de gern zur Verfügung