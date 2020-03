Gehen wir einmal davon aus, dass die Variablen a und b die gleiche Zahl bezeichnen, also

a = b

Dann folgt sicherlich:

a² = ab

Daraus ergibt sich:

a² - b² = ab - b²

Links wendet man die unumstößliche dritte binomische Formel an, rechts klammert man b aus:

(a + b) (a - b) = b (a - b)

Nun dividiert man durch (a - b), so dass man

a + b = b

erhält. Nun steht, egal, welche Zahl sich hinter a bzw. b verbirgt, links das Doppelte von dem, was rechts steht.

Also gilt, wenn wir nacheinander für a bzw. b 1,2,3,4 usw. einsetzen:

2 = 1

4 = 2

6 = 3

8 = 4

usw.

Leiht dir jemand 2, 4, 6, 8 usw. Euro, so brauchst du nur, um quitt zu sein, die Hälfte, also 1, 2, 3, 4 usw. Euro zurückzahlen. Neue Dimensionen in der Finanzwelt. Ist schon eigenartig, aber dennoch logisch. Oder etwa nicht?