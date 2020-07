Wer sich zum ersten Mal mit seinem Auto bei Dunkelheit von Süden dem Rheinberger Ortsteil Budberg nähert, befährt eine von Feldern gesäumte geradlinige Straße in einer offenen Landschaft mit vereinzelten Häusern. Nun eine scharfe Linkskurve, links ein Feld, rechts dunkler Wald, doch schon nach 200 m eine scharfe Rechtskurve. Dunkler Wald zu beiden Seiten der Straße. Hier beginnt die Wolfskuhlenallee. Und die Eindrücke verändern sich schlagartig. Der Autofahrer empfindet unversehens ein Fremdsein, womöglich ein Eintauchen in eine fremde verwunschene Welt, eine Welt, die ein mulmiges Gefühl auslöst, vielleicht auch ein Gefühl des Ausgeliefertsein und der Ängstlichkeit. An geschlagenem Holz, an aufeinandergeschichteten Holzstämmen vorbei führt die einsame Allee, deren Bäume, als wollten sie die Straße in sich aufsaugen, bedrohlich wirken. Über der Allee schließen sich die Bäume der beiden Straßenseiten zusammen. Und schon wird der Autofahrer auf Tempo 30 gedrosselt, als sollte er zur Schlachtbank geführt werden. Rechts taucht ein Gehöft auf, das als "Wirtshaus im Spessart" daherzukommen das Zeug hätte. Aber kein Licht dringt auf die Straße. Verschlossene Blendläden unmittelbar an der Straße. Es ist der Wolfskuhlenhof, auf dem Roderich Freiherr von Loe residiert, einem alten Adelsgeschlecht entstammend, das auf 8 Jahrhunderte Familiengeschichte zurückblickt. Zur Linken kann man nur das Schloss Wolfskuhlen erahnen, das einst die Wohnstätte der von Loes war, bevor vor etwa vier Jahrzehnten der Umzug der von Loes in den gegenüberliegenden Wolfskuhlenhof stattfand und das Schloss dem Schicksal einer verfallenden Ruine anheimgestellt wurde. Der Autofahrer, der zum ersten Mal diese einengende Stelle passiert, flüchtet nach vorn. Nichts wie durch hier. Gott sei Dank, Tempo 70 wird gestattet. Also nichts wie drauf aufs Gaspedal. Doch die Bäume scheinen weiter zugreifen zu wollen. Das Scheinwerferlicht sucht nach einem Ausweg. Und da - Licht voraus. Laternenlicht einer querlaufenden Straße, wo die Wolfskuhlenallee mündet. Rechts geht's weiter ins Dunkle, doch links geht's in vertraute Umgebung mit Wohnhäusern und gegenüberliegenden Sportstätten. Entronnen!