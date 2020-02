Der SV Millingen sucht für seine zwei Breitensportgruppe „Männer 50 +“ eine/n neue/n Übungsleiter/in.

Das Training findet mit Ausnahme der Ferien freitags in der Zeit von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Turnhalle der Millinger Grundschule (Schule am Bienenhaus) statt.

Interessenten melden sich bitte beim Vorsitzenden Ulrich Glanz unter 0171-2678635 oder unter ulrich-glanz@t-online.de.