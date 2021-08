Zur Jahreshauptversammlung der Alten Herren des SV Millingen, die ansonsten immer im Januar abgehalten wird und wegen der Corona-Pandemie mit siebenmonatiger Verspätung jetzt draußen vor dem Clubheim des SV Millingen stattfand, konnte der Abteilungsleiter Ulrich van de Sandt 41 der 53 Mitglieder begrüßen.

Gleich zu Beginn richtete er ein großes Dankeschön an die Millinger Jungschützen, die ihren Unterstand für die Versammlungen des SV Millingen und die Sportabzeichenverleihung an diesem Wochenende als Regenschutz aufgebaut hatten.

Corona bestimmte dann auch den Bericht von Ulrich van de Sandt, der zwangsläufig viel kürzer war als üblich. Im Jahr 2020 fand ein einziges Spiel statt, dass der SV Millingen mit 6:1 gegen GW Vernum gewann. Immerhin konnte das traditionelle Spießbratenessen im August stattfinden. Das war es auch schon mit den Aktivitäten, die Pandemie hat alle weiteren Planungen über den Haufen geworfen.

Wie der Obmann Friedhelm Berkels berichtete, sind für das restliche Jahr noch zehn Spiele geplant und ab September wird wohl auch die Ü50 in der Niederrheinliga ihre Spiele bestreiten.

Bei den Neuwahlen, die samt und sonders einstimmig waren, gab es keine Überraschungen. Ulrich van de Sandt wurde ebenso wiedergewählt wird Georg Königs als Kassierer und Ulrich Glanz als Pressewart.

Neben Frank Kirchholtes, der noch ein Jahr im Amt bleibt, wurde Stefan Kohl zum neuen Kassenprüfer gewählt. In ihren Ämtern als Spielführer wurden Klaus Zohren, Thomas Rose, Volker Kersken und Gerhard Peerenboom bestätigt. Auch in der Besetzung des Festausschusses, der für die Organisation der außersportlichen Veranstaltungen zuständig ist, gab es keine Veränderung und ihm gehören nach wie vor Karsten Jahn, Sebastian Koepe, Ulf Deutz und Frank Kirchholtes an.

Am Rande der Versammlung wurde bekannt, dass die Bell Food Group den SV Millingen mit 100 Original Europameisterschaftsbälle unterstützt hat und Karsten Jahn hatte bei einer Verlosung einen Trikotsatz gewonnen, den er seinen Alten Herren zur Verfügung stellte.

Gerade bei den Alten Herren darf die Geselligkeit nicht zu kurz kommen und man machte kurzerhand aus der Not eine Tugend. Im Anschluss an die Versammlung fand das Spießbratenessen statt, bei dem bis auf das Wetter, zwischendurch gab es heftige Regenschauer, alles stimmte.

Es gab angeregte Gespräche zwischen Alt und Jung und zwischen aktiven und passiven Mitgliedern. Für den ersten Hunger gab es Käsewürfel, Bockwürsten mit oder ohne Brötchen und für den Durst war selbstverständlich auch bestens gesorgt.

Endlich war es dann soweit. Nach mehr als vier Stunden wurde der Spießbraten, der wie immer über dem offenen Feuer zubereitet wurde, angeschnitten und er war auf den Punkt genau gegart.

Beim traditionellem Torschusswettbewerb, bei dem bei fünf Schüssen auf ein zirka 80 Zentimeter kleines Tor aus 25 Metern mindestens ein Treffer erzielt werden musste, wurde der sportliche Ehrgeiz geweckt, aber manch einer scheiterte an dieser Aufgabe. Bester Schütze war Willi Albers mit drei Treffern und einem Pfostenschuss.