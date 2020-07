SPD Landratskandidat Dr. Peter Paic besucht SV Concordia Ossenberg

22.07.2020

Der SPD-Landratskandidat Dr. Peter Paic hat, zusammen mit dem Vorsitzenden der SPD Rheinberg, Peter Tullius, den SV Concordia Ossenberg besucht.

Burghard Kretschmer, Vorsitzender des SV Concordia Ossenberg, lud zum Informationsaustausch. Der SV Concordia sieht neben Fußball den Breitensport als wichtigen Baustein des Sportangebotes in Ossenberg. Neben dem Vereinssport gibt es umfangreiche Angebote im Bereich des REHA Sportes. Der SPD-Landratskandidat ließ sich mit großem Interesse das Konzept des Vereins vorstellen.

Die große Sportstätten-Entwicklung steht seit langem auf der Agenda in Rheinberg. Hier wünscht sich der SV ein tragfähiges Konzept für Rheinberg, von dem alle Sportvereine profitieren können. „Wir möchten expandieren, das gepachtete Grundstück zusammen mit dem angrenzenden Areal der Ev. Kirchengemeine kaufen, die Sportangebote erweitern sowie weitere Entwicklungsmöglichkeiten erschließen“, so Kretschmer.

Neben dem Landratskandidaten nahmen auch Dr. Peter Houcken vom Stadtsportverband sowie der Sportliche Leiter des SV Joel Willms am Gespräch teil. Kretschmer und Houcken wünschen sich ein Konzept für die Sportanlagen in Rheinberg, das alle Beteiligten, Stadtsportverband, Politik und Verwaltung gemeinsam entwickeln. Die bestehenden Anlagen sollen Bestandsschutz bekommen und nach Möglichkeit in die Planung der Neuanlagen eingebunden werden.

Diese Meinung vertrete auch die Rheinberger SPD, so Tullius, damit Rheinberg moderne, attraktive und vor allem zukunftsfähige Sportanlagen bekommt. Da wo der Kreis helfen kann, sagte Peter Paic seine Unterstützung zu.