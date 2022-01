Mini-Sportabzeichen für

Kinder des SV Millingen

Endlich war es so weit: Die Kinder der Sportgruppe „Sportsaurier“ vom SV Millingen im Alter von drei bis sechs Jahren durften nun zeigen, was sie so lange trainiert hatten.

Sie stellten ihre Fähigkeiten der jeweiligen Altersgruppe entsprechend in den Bereichen Balancieren, Werfen, Ausdauerlauf, Springen und Turnen unter Beweis.

Sportsaurier erfolgreich und stolz

Das intensive Training hat sich gelohnt, denn am Ende des „Sportabzeichentages“ konnten alle Kinder stolz ihre Medaillen und Urkunden in Empfang nehmen.

Selbstverständlich ließ es sich auch Jolinchen vom KSB Wesel nicht nehmen, den Kindern persönlich zum Erhalt ihrer ersten Jolinchen-Sportabzeichen zu gratulieren.