Wegen der Corona-Pandemie sah sich der Vorstand des Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg leider gezwungen, den Erntedank-Wochenmarkt am 26.09.2020 mit einem ökumenischen Gottesdienst und den Martinimarkt am 07.11.2020 abzusagen. Am 26.09.2020 findet aber der Wochenmarkt wie gewohnt statt.

Geschäftsführer Ulrich Glanz bittet für diese Entscheidungen, die nach seiner Aussage nicht leicht gefallen sind, um Verständnis. „Die Gefahr einer Übertragung von Corona-Viren ist uns bei der zu erwartenden Anzahl an Besuchern einfach viel zu groß und wir möchten vermeiden, dass Ossenberg bzw. der Dorfplatz zu einem neuen Hotspot werden. Wir hoffen aber, dass wir im nächsten Jahr beide Veranstaltungen wieder anbieten können. Einmal muss der Schrecken ja mal ein Ende haben.“