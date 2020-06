Rheinberg. Zum 8. Mal würdigt die Studienstiftung Amplonius NOVUS die hervorragenden Leistungen von Schülerinnen und Schülern des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums mit einem Büchergeld, das zur Literaturbeschaffung am Anfang eines Hochschulstudiums dient.

Amplonius, der Stifter

Als der Ersame Her(r) Amplonius Ratinck van Berke den Bürgern Rheinbergs im April 1433 die enorme Summe von 300 Goldgulden zur Unterstützung der örtlichen Lateinschule, der Vorläuferschule des heutigen Amplonius-Gymnasiums, stiftet, da tut er dies in dem Bewusstsein, jungen Menschen seiner Heimatstadt den Weg zu gründlicher Bildung und damit zu einem Hochschulstudium zu öffnen.

Amplonius wußte: Man muß schon „Geld in die Hand nehmen“, um Bildung zu fördern – eine Wahrheit, die auch und besonders in Corona-Zeiten gilt! Und deshalb fördert die Studienstiftung Amplonius NOVUS in der Nachfolge des Ersame Her(r) Amplonius Ratinck van Berke junge Rheinbergerinnen und Rheinberger an der Schwelle zur Universität und im Verlauf ihres Hochschulstudiums.

Amplonius NOVUS - Die neue Stiftung

Seit dem Jahr 2013, dem Jahr der Neugründung der amplonianischen Stiftung, hat Amplonius NOVUS insgesamt über 13.000 Euro für die Bildung Rheinberger Gymnasiasten gestiftet: 10.800 Euro für Stipendien als Lebenshaltungszuschüsse im Studium und 2.500 Euro als sog. Büchergeld zur Literaturbeschaffung beim Einstieg in die Universität.

Jetzt, zum Abitur 2020, kommen noch einmal 500 Euro hinzu, denn am kommenden Freitag, 19. Juni 2020, werden die Leistungen der besten Abiturientinnen und Abiturienten des Jahrgangs gewürdigt. Fünf Abiturientinnen [!] des Amplonius-Gymnasiums erhalten dann ihr Zeugnis der Hochschulreife mit der Traum-Durchschnittsnote 1,0 … und dazu einen Gutschein der Stiftung Amplonius NOVUS über jeweils 100 Euro zum Bücherkauf beim Eintritt in die Hochschule.

Denn Bücher – auch das wusste der Amplonius de Berka, der ja bekanntlich eine der bedeutendsten Privatbibliotheken des Mittelalters besaß – Bücher sind die Schlüssel zur Bildung!