Will man Bildung fördern – das wußte schon der „Ersame Herr Amplonius Ratinck van Berke“ – dann muss man Geld in die Hand nehmen. Und deshalb stiftete er 1412 nicht nur seine große Privatbibliothek an das von ihm gegründete Studienkolleg „Zur Himmelspforte“, sondern spendierte dieser Bildungseinrichtung auch noch ein Grundkapital von 2.400 Goldgulden zur Versorgung und Förderung von Studenten (u.a. aus seiner Geburtsstadt Rheinberg).

Stiftungsurkunde vom 1. Mai 1412: Amplonius stiftet seine Bibliothek dem von ihm gegründeten "Collegium Amplonianum".

