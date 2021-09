Am 25.02.2020 fand mit dem Fischessen zum Abschluss der Session 2019/2020 die letzte Veranstaltung des KAG Ossenberg statt. Dann kam die Corona-Pandemie, die das Vereinsleben fast vollständig lahmlegte. Mit dem Sommerfest, das wieder auf dem Ossenberger Sportplatz stattfand, kehrte nun ein wenig Normalität zurück, auch wenn längst noch nicht alles so unbeschwert und locker war wie in früheren Zeiten.

Bei strahlendem Sonnenschein war der Platz schon um 14.00 Uhr bei der Begrüßung durch den KAG-Präsidenten Mike Stief bestens gefüllt und der Besucherstrom riss bis zum frühen Abend nicht ab. Auch Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde mit seiner Gattin Sabine, das Moerser Prinzenpaar Manni I. und Bea I. mit Gefolge und Karnevalisten befreundeter Vereine ließen es sich nicht nehmen, in angenehmer Atmosphäre einige unbeschwerte Stunden mit ihren Freunden aus Ossenberg zu verbringen.

Vier Gardetanzgruppen von der Mini-Garde bis hin zu den Red Diamonds und eine Showtanzgruppe gehören dem Verein an. Besonders geehrt wurden die La Luna (Foto unten), die inzwischen seit zehn Jahren in unveränderter Besetzung auftreten. „Die Kinder sind die Zukunft eines Vereins. Wir haben die Kinder und damit haben wir auch eine Zukunft, “ betonte Nadine Kohl aus dem Jugendvorstand des KAG.

Alle Tanzgarden führten unter großem Applaus gemeinsam den Vereinstanz der kommenden Session auf, den sie bei ihrem Wochenendausflug nach Hinsbeck einstudiert hatten.

Gerade den Kindern wurde viel geboten. Es gab das allseits beliebte Kinderschminken und das absolute Highlight war eine Riesenhüpfburg, die von der Firma Hüpfburgenverleih Schulz aus Borth kostenlos zur Verfügung gestellt wurde.

Auch für das leibliche Wohl war mit einem Kuchen- und Grillstand bestens gesorgt und kühle Getränke gab es zu ausgesprochen günstigen Konditionen von Ulrike Spandern, der Vereinswirtin des Ossenberger Clubheims „Paullis“.

Die Zeit verging wie im Flug. Nach der fröhlichen und ausgelassenen Stimmung mit Karnevalsmusik und Schlagern von gestern und heute wurde es dann spürbar spannend, als traditionell die Tollitäten für die neue Session gewählt wurden. Die siebenjährige Sophia Dittmann wurde neue Kinderprinzessin und wird als Sophia I. gemeinsam mit ihren Adjutantinnen Lina Hansen und Tessa Grumet die Jugendabteilung des KAG Ossenberg in der Session 2021/2022 vertreten. Alle drei tanzen gemeinsam in der Mini-Garde.

Als sich dann der Elferrat, das Damenteam und die Senatoren gegen 16.30 Uhr zur Prinzenwahl zurückzogen, war die Spannung nahezu greifbar. Angi Stief, Ehefrau des Präsidenten Mike Stief und Schriftführerin des KAG wurde neue Karnevalsprinzessin. Sie wird unterstützt von den Adjutanten Susanne Krauß-Gräsel und Kai Schüler. Ihre Amtszeit beginnt wie die von Sophia offiziell am 13. November, dem Tag der Ossenberger Prinzenproklamation, die in Alpsray in der Gaststätte „To Hoop“ stattfinden wird, da in Ossenberg keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Der KAG möchte sich ausdrücklich beim SV Concordia Rheinberg bedanken, die nicht nur den Platz, sondern auch das gesamte Equipment zur Verfügung gestellt haben. Ein besonderer Dank gilt aber auch Ulrike Spandern für die Bewirtung und der Firma Hüpfburgenverleih Schulz für die kostenlose Ausleihe der Hüpfburg.