Keine Überraschungen gab es auf der ordentlichen Mitgliederversammlung 2020/2021 des Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg, die unter Corona-Richtlinien in der Gaststätte „Paullis“ abgehalten wurde.

Blütezeit für den Wochenmarkt



Wie Hans Dröttboom, der Vorsitzende des Vereins, berichtete, kam das Vereinsleben der Herrlichkeit wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich fast vollständig zum Erliegen. Immerhin konnten die Glühweinwanderung 2020 und die Radtouren 2020 und 2021 durchgeführt werden. In diesem Jahr war dann mit einer Führung durch den APX wieder eine Beteiligung am Rheinberger Ferienkompass möglich und der Seniorennachmittag findet seit August auch wieder statt.Eine wahre Blütezeit erlebte der Ossenberger Wochenmarkt, der inzwischen seinesgleichen sucht. Carsten Kämmerer, der Leiter der Arbeitsgruppe, versteht es immer wieder, neue Händler für den Markt zu gewinnen und durch besondere Veranstaltungen den Wochenmarkt nicht nur bei den Ossenbergern immer beliebter zu machen.

Neue Satzung wurde verabschiedet

Einen breiten Raum nahm die Verabschiedung der neuen Vereinssatzung ein, die nach Erläuterungen durch den Geschäftsführer Ulrich Glanz einstimmig beschlossen wurde.

Bei den Neuwahlen wurde Hans Dröttboom als Vorsitzender bestätigt und für Michael Elsner, der aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierte, wurde sein Nachbar Rüdiger Krieger zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Kassiererin blieb Dr. Gisela Irawan und Geschäftsführer Ulrich Glanz. Wiedergewählt wurden auch die Beisitzer Beate Lauerwald, Gabriele Gestmann und Bernward Wißenberg. Neues Vorstandsmitglied ist Bernd Hoffacker, der ebenfalls zum Beisitzer gewählt wurde. Kassenprüfer wurden Alexander Lehmann und Karl Caniels.

Alle Wahlen erfolgten einstimmig, was für die große Harmonie im Verein und die Zufriedenheit der Mitglieder sprechen dürfte.

In einem vorsichtigen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen in den Jahren 2021 und 2022 war man recht zuversichtlich, dass am 6. November der Martinimarkt stattfinden kann, der möglicherweise wegen des größeren Raumangebotes aber auf den Schützenplatz verlegt wird. Im nächsten Jahr sollte Corona dann endgültig der Vergangenheit angehören und die Angebotspalette wieder so vielfältig sein wie vor der Pandemie.

Der scheidende stellvertretende Vorsitzende Michael Elsner, der an der Versammlung wegen eines anderen Termins nicht teilnehmen konnte, hatte im Vorfeld Ulrich Glanz gebeten, seine Abschiedsworte vor der Wahl seines Nachfolgers zu verlesen, und dieser Bitte ist Glanz sehr gerne nachgekommen.