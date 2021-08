Wenn es einen perfekten Tag für eine Veranstaltung gibt, dann war es sicherlich der 14.08., der den diesjährigen Auftakt von "Bewegen hilft", einer der größten privaten Charity-Aktionen der Region, markierte. Die Sonne schien, der Dorfplatz war rappelvoll und die Geberlaune groß.

Leider musste der weihnachtliche Wochenmarkt zwar entfallen, dafür zückten die zahlreichen Besucher aber bereitwillig auf den kurzfristig umorganisierten Spenden-Wochenmarkt ihre Geldbörsen.

Didi Schacht und Yvonne Willicks als prominente Botschafter

Mit WDR-Moderatorin Yvonne Willicks, Schalke-und MSV-Legende Didi Schacht, Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss, Landrat Ingo Brohl sowie Bürgermeister Dietmar Heyde und Frau Sabine hatten im Vorfeld viele prominente Unterstützer ihre Bereitschaft signiert Carsten Kämmerer und das Wochenmarktteam zu unterstützen. Sie alle ließen die Spendendosen klingeln, wobei gerade Yvonne Willicks ihre Dose immer wieder leeren lassen musste.

Überhaupt gab es auf dem Spendenwochenmarkt Einiges zu entdecken. Die Händler hatten Tolles im Angebot und spendeten Teile ihrer Einnahmen. Eine Straßenorgel aus den Niederlanden sorgte für Stimmung, beim Glücksrad, betreut durch Mitglieder des KAG und der Damen der KAG-Garden, gab es tolle Preise zu gewinnen. So wurden u.a. ein Autogrammball des 1.FC Köln, Tickets für den Movie Park und der Cocktail-Ambulanz, Gutscheine von Pizzerien und tolle andere Sachpreise erdreht.

Stephanie Rieck spendete den gesamten Erlös ihrer selbstgemalten Bilder für die gute Sache, während Bärbel Terwiel von DoTerra kurzerhand eine Verlosung organisierte, bei der es u.a Massagen mit Aromaölen zu gewinnen gab.

Schalkes Ärwin sorgt für Stimmung

Für die Kinder waren sicherlich Maskottchen Sam von der Volksbank Niederhein und Ährwin, Maskottchen des FC Schalke 04, die heimlichen Höhepunkte des Tages. Bereitwillig erfüllten die 2, coronakonform, alle Fotowünsche. Bei Ballony gab es dann für die Kids einen Heliumballon in Einhornform oder eine Leuchtkrone.

Wer wollte konnte sich zudem sn diesem Vormittag unkompliziert gegen Corona Impfen lassen, denn die ambulante Impfstation des Kreises Wesel war mit dem Impfmobil ebenfalls vor Ort. Der diensthabende Arzt, Dr. Naderer, spendete sogar sein Honorar des Tages.

Guido und Monika Lohmann, Initiatoren und Gesichter der Aktion "Bewegen hilft" waren begeistert von solch einer Eröffnung, die am Ende des Tages 4000 Euro an Spenden brachte, davon alleine 1000 Euro des Speditionsunternehmens Holbeck Transporte GmbH & Co KG sowie 500 Euro der Rheinberger Optikermeisterin Malgorzata Daron. Auch die KAG Ossenberg, der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg und viele weitere Unternehmen und Privatpersonen schtaubten den Erlös in die Höhe.

Andreas Borgmann als Sprecher der Markthändler und Carsten Kämmerer waren sehr zufrieden mit dem Ergebnis. "Für mich zeigt es, dass Ossenberg zusammenhält, wenn es darauf ankommt",betont Kämmerer.

2022 gibt's den weihnachtlichen Sommer-Wochenmarkt

Und, wer weiß, vielleicht können es die Ossenberger dann im kommenden Jahr endlich beim weihnachtlichen Wochenmarkt unter Beweis stellen, der am 6. August 2022 stattfinden soll und natürlich wieder "Bewegen hilft" zugute kommen.

Hinweis: Das Abnehmen der Masken wurde nur für die Fotos kurz gestattet.