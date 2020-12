Die Weihnachtszeit ist eine der schönsten im Jahr. Für die meisten Menschen bedeutet das, das Haus zu schmücken, schöne Geschenke für die Liebsten zu besorgen und das Weihnachtsmahl zu planen. Doch es gibt auch Haushalte, in denen all das nicht möglich ist - ganz besonders in der Coronazeit.

Viele können gerade mal so die Miete und die laufenden Kosten aufbringen, für das Festtagsmenü und Geschenke reicht das Geld nicht. Armut, insbesondere Kinderarmut, sieht man oft von außen nicht. Wie belastend dies vor allem für Eltern und Alleinerziehende ist, die ihren Kindern so gerne eine Freude machen würden und es einfach nicht können, ist für viele Menschen ohne finanzielle Sorgen schlicht nicht vorstellbar. Sich selber „nichts gönnen“ zu können kann man besser verkraften, als in die traurigen Augen des eigenen Kindes am Weihnachtsabend zu schauen. Das zerreißt vielen das Herz.

Der Verein „Klartext für Kinder e.V.“ möchte Kinderaugen in Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und erstmals auch in Rheinberg zum Leuchten bringen.

An zwölf Standpunkten wurden von Geschäftsführer Michael Paßon und vielen ehrenamtlichen Helfern des Vereins Weihnachtsbäume mit 1.400 Wunschkärtchen geschmückt. Kinder aus benachteiligten Familien, die jede Unterstützung gebrauchen können hatten die Möglichkeit, ihren ganz persönlichen Herzenswunsch niederzuschreiben und darauf zu hoffen, dass ihr Wunsch erfüllt wird.

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Rheinberg, konnte in der Geschäftsstelle Bahnhofstraße der Sparkasse am Niederrhein ein Weihnachtswunschbaum aufgestellt werden.

Gigantisches Feedback

Und das Feedback war gigantisch. „Innerhalb von nur zweieinhalb Tagen waren alle 100 Wunschkärtchen „vergriffen“, so Geschäftsstellenleiterin Andrea Kabs-Schlusen.

Bürgermeister Dietmar Heyde, Azra Zürn - Leiterin des Fachbereiches Jugend und Soziales - und Jugendamtsmitarbeiterin Mira Hussman staunten nicht schlecht, als sie zusammen mit Michael Paßon in der Sparkasse den Weihnachtswunschbaum und die bereits abgegebenen Geschenke persönlich in Augenschein nahmen. „Es freut mich sehr, dass Klartext die Wunschbaumaktion in Zusammenarbeit mit unserem Jugendamt nun auch nach Rheinberg geholt hat und dass die Rheinbergerinnen und Rheinberger so sehr dazu beitragen, dass das Weihnachtsfest für viele Kinder ein schönes sein wird“, so Bürgermeister Heyde.

„Gerade in dieser schweren Coronazeit, in der Solidarität und Zusammenhalt so wichtige Werte darstellen, bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Unterstützung!“

Auch Azra Zürn ist begeistert von der Resonanz: „Kinder sind das Herz unserer Gesellschaft. Mich freut es, wenn wir hierbei einen kleinen Beitrag zur Freude der Kinder leisten können.“

Geschäftsführer Michael Paßon freut sich über die Unterstützung der Stadt Rheinberg und verspricht, dass die Aktion auch im nächsten Jahr wieder in Rheinberg durchgeführt werden wird. Dann will der Verein zusammen mit dem Jugendamt noch weitere Standorte in Rheinberg finden, um möglichst vielen benachteiligten Kindern einen kleinen Wunsch erfüllen zu können. „In diesem Jahr“, so Paßon, der selber Rheinberger ist, „wird kein einziger der 1.400 Wünsche unerfüllt bleiben.“