Am 4. April gibt es wieder einen besonderen Wochenmarkt in Ossenberg, der aus diesem Anlass um eine Stunde bis 13.00 Uhr verlängert wird. Der Osterhase kommt und mit ihm zusätzliche Markthändler.

Das Karten-Atelier Alpen bietet unter anderem selbstproduzierten Schmuck und Engel aus Nespresso-Kapseln an , Peter Schöttler Imkereiartikel, Rebekka Arnolds selbstgemachte Osterdekorationen, Mützen und Taschen und Peter Schmidt Marmeladen und Liköre.

„Uns Frittenbüdche“ wird Pommes frites, Currywurst, Bratwurst, Thüringer, Bami und Fleischrollen im Angebot haben. Mit dabei sind auch die Büdericher Brauerei Walter-Bräu mit verschiedenen Biersorten, Andreas Borgmann mit seinem Obst- und Gemüsestand sowie die Gärtnerei Marquardt. Die Bäckerei Singh verkauft an ihrem Stand Brötchen und Teilchen.

An die Kinder ist selbstverständlich auch gedacht worden. Für sie gibt es ein Glücksrad und die KAG-Tanzgarden La Luna und Red Diamonds bieten das beliebte Kinderschminken an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Ostereier zu bemalen. Selbstverständlich gibt es am KAG-Stand nicht nur für die Kinder wieder leckere Waffeln.

Jedes Kind bekommt ein Überraschungsei, das von den Markthändlern gespendet wird, und vom Heimatverein Herrlichkeit gibt es für alle Erwachsenen ein buntes Ei. Ein Besuch des Wochenmarktes lohnt sich aber nicht nur deshalb.