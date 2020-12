Wie soll sich der Ortsteil Borth in Zukunft entwickeln? Um diese Frage zu klären arbeitet die Stadt Rheinberg aktuell zusammen mit dem Planungsbüro StadtUmBau aus Kevelaer an der Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes für Borth.

Ziel ist es Ideen und Maßnahmen zusammenzutragen, die sowohl realistisch umsetzbar, von der Borther Bevölkerung gewünscht und benötigt werden als auch finanziell machbar sind. Für die Borther und Bortherinnen gilt es dabei sich auch folgende Frage zu stellen: „Wie kann die Dorfgemeinschaft in Borth gestärkt werden?“ Somit gilt es auch Projekte und Ideen zu finden, die von der Bürgerschaft selbst initiiert und getragen werden können.

Beteiligung bis 11. Januar

Da diese Fragen weder das Planungsbüro noch die Verwaltung alleine beantworten können, wird die Mithilfe der Menschen aus Borth benötigt. Aufgrund der Pandemie ist derzeit keine Bürgerveranstaltung möglich. Aus diesem Grund greift die Stadt Rheinberg auf die Alternative einer interaktiven Onlinebeteiligung zurück: Man geht einfach auf die Webseite https://www.buergerbeteiligung.de/borth in die Ideen-Karte, markiert die Stellen für seine Vorschläge und gibt Hinweise, Anregungen oder Wünsche. Die Vorschläge werden in die Überlegungen aufgenommen, diskutiert und, wenn eine Umsetzung machbar ist, in das Konzept übernommen. Die Beteiligung läuft im Zeitraum vom 14. Dezember bis 11. Januar.

Bürger und Bürgerinnen können sich mit Fragen oder Rückmeldungen auch direkt an die Stadtverwaltung wenden: Stadt Rheinberg, Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt, Kirchplatz 10, 47495 Rheinberg, oder per Email an carsten.ibsch@rheinberg.de.

Es ist angedacht die Ergebnisse des Konzeptes im nächsten Jahr noch einmal der Öffentlichkeit vorzustellen und mit den Bürgern und Bürgerinnen nach Möglichkeit in einer Veranstaltung zu diskutieren.