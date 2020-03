Dem Heimatverein Herrlichkeit ist es gelungen, mit Antje und Thomas Schatten aus Kempen neue Händler für den Ossenberger Wochenmarkt zu gewinnen.

Sie werden vom 28. März an in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr jetzt regelmäßig Schweinefleisch, Geflügel und Kaninchen sowie nach Vorbestellung, zum Beispiel für das Osterfest, auch Lamm- oder Rindfleisch anbieten. Des Weiteren gibt es frische Weidenmilch, Küstenbutter und diverse Käsesorten.

„Meine Frau und ich führen bereits in dritter Generation das Wochenmarktgeschäft und meine Familie hatte über mehrere Generationen eine eigene Aufzucht und Schlachtung von Geflügel in Kempen“, lässt Thomas Schatten wissen. Seine Frau Antje ergänzt, dass es ihnen sehr wichtig sei, dass ihre Produkte nicht aus der Massentierhaltung kommen und deshalb auch nur in kleinen Stückzahlen angeboten werden. „Ein stressfreies Leben der Tiere und eine stressfreie Schlachtung sind uns sehr wichtig. Die Qualität unserer Waren beweist dies immer wieder.“

Übrigens bieten die Schattens in der Sommersaison auch selbstgemachte Salate und mariniertes Grillfleisch an.

Weitere Informationen gibt es unter http://www.gefluegel-wild-kempen.de/ueber-uns/.