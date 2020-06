Schermbeck. Mit dem Stichwort "Tier in Not" und dem Zusatz "Vogel im Rohr" wurde die Feuerwehr am Freitagmittag (19.06.), gegen 12:37 Uhr zur Gesamtschule Schermbeck alarmiert.

Nach der Erkundung wurde festgestellt, dass sich ein Mauersegler in die Bibliothek der Gesamtschule verirrt hatte. Der Mauersegler wurde durch öffnen eines Fensters in die Freiheit entlassen. Der Einsatz konnte somit schnell (12:51 Uhr) beendet werden.