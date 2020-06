Schermbeck. Am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr befuhr ein 74-jähriger Schermbecker Autofahrer die Gahlener Straße in Richtung Gahlen. Kurz hinter der Einmündung der Bestener Straße kam das Auto auf der Östricher Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und stieß gegen einen Baum.

Der Schermbecker musste schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er verstarb. Die Unfallursache ist derzeit ungeklärt. An der Unfallstelle war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Östricher Straße musste für mehrere Stunden an der Unfallstelle gesperrt werden.

Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0. (Quelle: Polizei)