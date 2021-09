12.09.2021, 14-21 Uhr

Kultursommer Kreis Wesel

Schermbeck am Rathaus

Buntes Familien-Bühnenprogramm

Coronakonform: 3G

Eintritt frei.

www.kultursommer.nrw

Roadtour des Kreis Wesel mit freiem Kultur-Programmen in Schermbeck

Am Sonntag, 12. Septemer von 15-21 Uhr kommt die Kultur-Roadtour des Kreis Wesel auch nach Schermbeck. Die Bühne steht wie beim Kulturabend der Landhelden am Abend zuvor vor dem Rathaus. Der Eintritt ist wie bei alle Tourterminen frei.

Bis in den Abend hinein gibt es ein buntes, stündlich thematisch wechselndes Kultur-Programm mit Comedy und viel Musik mit vielen Profi-Künstlern aus der Region, welches in Zusammenarbeit mit den Schermbecker Landhelden entwickelt wurde.

Das Programm

Das Programm startet um 14 Uhr fulminant mit der Bigband "Mr. Brassident", die einen bunten Mix aus Rock, Pop, Jazz, Funk & Soul präsentiert.

Ab 15 Uhr lautet das Motto „Hits für Kids“ mit Familienzauberer Charlie Martin und der 16-jährigen Sängerin Sarah Hübers, bekannt auch aus „The Voice Kids“ und der Kika-Castingshow „Dein Song“.

Frauenpower pur und neue deutsch-sprachige Songs gibt es ab 16 Uhr. Zu Gast sind das Pop-Duo Junitraum, sowie die Singer-Songwriterinnen Teneja und Ed Faye.

Um 17 Uhr übernimmt dann „Doris D.“ mit Acoustic Cover. Das Trio bringt einem Streifzug durch die deutschen Hits der letzten drei Jahrzehnte, mit dreistimmigen Gesang, Gitarre, Ukulele und Cajon.

Comedy² heißt es dann ab 18 Uhr mit dem Flamenco-Gitarren-Comedian und mehrfachen Kleinkunstpreisträger, Helmut Sanftenschneider, gefolgt von der einer angefahrenen Artistik-Show der Dolls Company.

Um 19 Uhr folgt die rasante ED:EL-Starflash-Show rund um die großen Stars des Showbiz, mit Songs von Sarah Connor, Helene Fischer, Udo Jürgens, Michael Bublé und Joe Cocker und vielen mehr. Präsentiert wird die Show vom vielseitigen Show-Duo Dirk Elfgen & Edwina De Pooter, auch bekannt aus der TV-Sendung „Verrückt nach Meer“.

Zum imposanten Finale in am Schermbecker Rathaus treten schließlich die „Rockin Waves“ auf. Die Rock-Schlagerband rund um den Kult-Sänger Andreas Lebbing steht für Hits am laufenden Band in einem ganz besonderen Sound: Weltberühmte Rock-Songs, Gitarrenriffs und Bassläufe im einzigartigen Mix mit den beliebtesten Schlager-Hits und Hymnen von gestern und heute.

Besucher müssen geimpft, genesen oder einen aktuellen Test vorweisen und sich gerne freiwillig auch per App (Corona/Luca) einloggen. Der Zutritt wird auf gleichzeitig maximal 250 Zuschauer auf Sitzplätzen bzw. an Stehtischen begrenzt. Auf dem Gelände herrscht bis zum Platz Maskenpflicht.

Aus Respekt vor den Künstlern bitten die Veranstalter, dass nur jeweils zum neuen Programmpunkt die Plätze gewechselt werden. In den kleinen Pausen kann dann auch für das leibliche Wohl gesorgt werden.

Alle Infos zum gesamten Programm sind zu finden unter www.kultursommer.nrw.

Der Kultursommer Kreis Wesel wird im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR gefördert. Außerdem steuert der Kreis Wesel einen 20%tigen Eigenanteil bei.