Verkehrte Welt im Leben eines der ältesten, seiner Branche national und international, bekanntesten Circus-Unternehmen!

„Vergessen sie den grauen Alltag und lassen sie sich von unserem Programm verzaubern“.

Wer holt nun die Akteure und Artisten aus deren düsteren Alltag?

Statt Glamour, Duft von Holzspänen, Heu, Popcorn und Leckereien, dürfen sie zumindest vor dem Supermarkt im Ort stehen und auf ihre Not aufmerksam machen.

Circus in Not hatte der WDR im TV berichtet. Das moderne beheizbare Zelt kann bis zu 600 Personen fassen. Eine, nach Hygienekonzept, Auslastung von ca. 250 Personen bedeutet ja auch schon einbußen, auch nicht möglich.

Die schönen Bilder vom Circusleben kann ich in diesen Tagen nicht präsentieren.

Kein Zelt, keine gefüllte Manege, keine Tiere, keine Clowns, kein Direktor, der die Gäste mit Jubel und Trubel am Eingang begrüßt.

Hardy Scholl begrüßte mich auf dem Gelände an der Weseler Straße in Schermbeck und fragte mich noch „was wollen sie hier fotografieren?“

Lukas Sperlig und Harald Kuchenbecker zeigen mir das Gelände. In den Hallen stehen Wagen, die in Vorbereitung zum neuen Anstrich stehen. Zeit ist ja ausreichend vorhanden, die investiert werden kann, auch wenn es hier und da an Material fehlt.

Circustiere, die sonst stolz mit ihrer Dressur vorgeführt werden, sind aktuell, unter anderem in Kalkar, im Winter - Wunderland untergebracht.

Kilometer Stromkabel, die moderne Licht- und Tonanlage, die das Circus-Feeling sonst vermitteln, liegen eingelagert in Technikwagen und warten auf Ihren Einsatz bevor sie dem Verfall unterliegen.

Also, ich würde mich freuen wenn es bald wieder heißt „Herzlich Willkommen zur Vorstellung“.

Bitte unterstützen sie die unterhaltsamen Familien in Ihrem Ort, ob Circus, Kirmes oder Theater, die uns das ganze Jahr mit viel Herz und Einsatz unterhalten und die Zeit versüßen.

Einige Helfer und Spender aus der Umgebung und Nachbarschaft waren bereits vor Ort um zu helfen:

