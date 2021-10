Am 7. Oktober ist eine Gruppe mit 25 Teilnehmer*innen unter der Führung vom Schermbecker Naturparkführer Berthold Große Homann und mit Begleitung durch unseren Bürgermeister Mike Rexforth ab der Gaststätte Triptrap, gestärkt mit einem kleinen Frühstück durch die Üfter Mark gelaufen.

Interessante Unterbrechungen auf der etwa 2,5 stündigen Route hat die Gruppe erlebt. An der „Brunnengalerie“ hat Herr Dietz (RWW) Einblicke in die Wasserversorgung im Zusammenhang mit dem Gebiet der Üfter Mark gegeben. Zur Geschichte des Waldes wusste unser Naturparkführer immer wieder interessante Begebenheiten zu berichten. Auch der Förster Christoph Beemelmans gab am Forsthaus wissenswerte Einblicke in seine Arbeit, eine Kostprobe von Wildwurst stand für die Gruppe bereit. So gestärkt ging es dann auf den Rückweg.

Die Tour macht Lust auf eine Wanderung über den neu geschaffenen Qualitätswanderweg „Hohe Mark Steig“, der nach Ende der Brunftzeit auch in der Üfter Mark wieder vollständig „erlaufen“ werden kann. Aufgrund der hohen Nachfrage im Vorfeld und der positiven Rückmeldungen im Nachgang werden wir dieses Angebot im Frühjahr wiederholen und auch ausweiten. Es wird weitere Angebote zu Wanderungen rund um den Hohe Mark Steig auf Schermbecker Gebiet geben. Bleiben Sie mit uns in Kontakt. Einzelheiten erfahren Sie in der Tourist-Information der Gemeinde Scherm-beck, dort können Sie sich gerne bereits vormerken lassen für die kommenden Termine.

Kontakt: Birgit Lensing, Tourist-Information Schermbeck, Tel. 02853/910-201, Email: birgit.lensing@schermbeck.de