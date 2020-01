Aktuell gründet die Partei VORWÄRTS. LINKE ALTERNATIVE. bundesweit neue Ortsvereine.

Auf ihren Treffen stellen die engagierten nachhaltigen, ökologischen Sozialdemokraten immer wieder fest, wie sehr der soziale Frieden auch in unserer Gesellschaft bedroht ist.

Während Superreiche immer vermögender werden, gibt es immer mehr Menschen in prekären Lebenssituationen. Altersarmut und Kinderarmut sind hier nur zwei der alarmierenden Signale. Kommunen wissen sich kaum noch finanziell zu tragen - oft greift das Haushaltssicherungsgesetz.

Vermögensunterschiede dürfen aber nicht alleine dadurch erklärt werden, dass die „Anderen“ nicht so leistungsbereit wären - und daher ihre Situation selbst verursacht hätten.

"Eine soziale Marktwirtschaft ist derzeit nicht mehr zu erkennen", meint der Parteivorsitzende Stephan Leifeld, zum Auftakt der aktuellen Runde.

Es scheint eher das freie Spiel der Kräfte losgebrochen zu sein: Während ein Bill Gates als einer der zwei reichsten Menschen der Welt - Königshäuser sind in derartigen Wertungen nicht berücksichtigt - sein Vermögen von ca. 45 Milliarden Dollar binnen fünf Jahren nochmal beinahe verdreifachen konnte, wissen viele Familien auch in der Region nicht mehr, wie sie ihre Kinder ernähren oder die Alten versorgen. Überall in Deutschland wächst die Armut stetig an.

36 Milliardäre in Deutschland, verfügen gemeinsam über ein Vermögen, welches sich auf der anderen Seite über 40 Millionen Menschen teilen müssen. Dieses Missverhältnis zeigt eindrucksvoll, dass es eine Umverteilung von Geld gibt. Allerdings nicht, wie es sein sollte, von oben nach unten. Sondern es verhält sich anders herum. Als wenn es "Dagobert Duck" nicht mehr genügt, in bloß einem Geldspeicher in Geld schwimmen zu können. Die Reichen konzentrieren sich immer mehr. Jedes Jahr haben immer weniger Menschen immer mehr Geld. Dafür besitzen auf der Kehrseite immer mehr Menschen immer weniger.

Wenn man dieses Thema berührt, kommt als Totschlagsargument „Neid“ oder „die Leute sind arbeitsscheu“, "Haben in der Schule nicht aufgepasst", etcetera. Dabei stimmt das nicht, bei genauer Betrachtung: Man kann feststellen, dass der soziale Frieden nicht nur in unserer Gesellschaft gefährdet ist. Davon betroffen sind beispielsweise die „kleinen Leute“ aus Entwicklungs- und Kriegsgebieten, die gegen die „kleinen Leute“ in Europa aufgerechnet werden. Davon profitieren am Meisten Naziorganisationen und sogenannte Rechtspopulisten, wenn sie behaupten, dass "Boot ist voll". In Wahrheit ist das aber nur Kosmetik, um davon abzulenken, dass das Kapital schon immer international zusammen arbeitet - und „Geld nicht stinkt“. Die Menschen lassen sich von den Besitzenden an der Nase herum führen, global gesehen. Deshalb werden die Reichen immer reicher.

Wie der Teufel das Weihwasser...

Internationale Großkonzerne vermeiden es, Steuern zu zahlen. Sie zahlen weder Steuern an Kommunen, noch an den Staat. Ausgeblutet hingegen wird der Mittelstand, der durch dieses Prozedere natürlich schrumpfen muss. Denn irgendeiner muss ja zahlen.

Wenn man sieht, dass Menschen nicht einmal mehr Geld haben, für ausreichenden Zahnersatz, für geeignete Brillen, viele Kinder unter der Armutsgrenze leben - wir sprechen hier im Augenblick von Deutschland, noch nicht einmal von der sogenannten Dritten Welt - ist es seltsam, wenn der Bundeshaushalt alleine in 2016 über 23.700.000.000 € ( in Worten Dreiundzwanzig Komma Sieben Milliarden Euro ) Überschuss* erwirtschaftet hat. Gleichzeitig investiert die Bundesrepublik Deutschland im selben Jahr mehr als 37 Milliarden Euro in Rüstung - aber nur etwa die Summe des o.a. Überschusses in Bildung und Forschung, Bauen und Umwelt. Eine traurige Bilanz.

Deutschland verfolgt aktuell lieber die sogenannte "Schuldenbremse" statt die Kommunen - und mit ihnen die Bürgerinnen und Bürger - zu stärken. Dabei wird es im September diesen Jahres spannend, ob den Wahlberechtigten klar ist, dass es in Berlin dieselben Parteien sind, die ihnen das Leben schwer machen, aber vor Ort die Bürgermeister stellen wollen. Weder greifen die Argumente der Koalitionsparteien der letzten Jahrzehnte. Damit sind auch die Grünen eingeschlossen. Noch greifen Argumente, dass die Ausländer Schuld wären. Damit ist auch die AfD untauglich als Alternative…

"Die Kommunen brauchen mindestens 50% des Jahresüberschusses des Bundeshaushaltes für Infrastruktur, wie Straßen, Kindergarten und Schule... Damit könnte der Investitionsstau gemildert werden", meint dazu Stephan Leifeld.

Er fordert weiter: "Öffentlicher Personennahverkehr muss ab sofort kostenlos sein. Einmal aus Gründen des Klimaschutzes, sind wir das den jüngeren und folgenden Generationen schuldig. Hier sollte eine Schuldenbremse eingesetzt werden. Eine Generationen-Zukunft-Umweltsündenbremse, um genau zu sein. CO2 steht nicht zur Verhandlung auf dem Basar, das Leben unsere Nachfahren ist keine Börsenmasse." Die neue Partei mit dem Logo einer Kinderhand mit sozialistischer Rose gibt sich dabei kämpferisch.

Günther Teuuwen, Mittelständler aus Straelen, Stellvertretender Vorsitzender der Linken Alternative, meint dazu: "Durch Beträge aus dem Jahresüberschuss und durch Streichung der Pendlerpauschale ist das locker zu finanzieren." Noch gestern hat der Straelener in seiner Region ebenfalls einen neuen Ortsverein gegründet.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle Menschen in unserer Gesellschaft - als politisches Ziel für alle Menschen auf der Welt - ist die Lösung für viele Fragen unserer Tage, resümieren alle Anwesenden. "Auch Alters- und Kinderarmut - Hartz-IV und ungleiche Bezahlung Ost/West bzw. Frau/Mann sind dann Vergangenheit", äußert sich Andreas Thelen. Selbst die sogenannte Hausfrau bekommt nach dem Plan von VORWÄRTS. LINKE ALTERNATIVE. endlich den Respekt, der ihr seit Generationen gebührt, wenn sie ebenfalls ein Grundeinkommen erhält. Möglicherweise sind dann auch wieder weniger Plätze für Kinder in Ganztagsbetreuung nötig...

Unsere Gesellschaft muss dringend in die Zukunft investieren, statt sich kaputt zu sparen.

Corinna Uerschels, Vorsitzende der Nachwuchsorganisation der neuen Partei, hat da eine klare Meinung: "Bildung, Forschung, Umwelt und Infrastruktur sind wichtiger als Rüstung.

Das wissen sogar Teenager, wenn sie am Computer Simulationsspiele spielen. Hier werden die Dörfer erst ausgiebig aufgebaut, bevor jemand an Raubzüge überhaupt nur denkt..."

Teuuwen ergänzt dazu: "Sogenannte Solo-Selbstständige sind zu fördern.

Hier sind Start-Ups ein Schlüssel zu Zukunftsportalen und ein Mittel gegen Massenarbeitslosigkeit, die von windigen Managern und Superreichen reine Spekulationsmasse sind. Dabei ist auch die Einführung der Bürgerversicherung anstelle der Zwei-Klassen-Krankenversicherung umzusetzen."

Der Straelener Bauunternehmer regt sich auch auf, dass ein Peter Maffay in dem aktuellen Deutschland sicher nicht mehr über "sieben Brücken" singen würde. "Die sind ja alle baufällig und auf 80km/h begrenzt, für LKW gesperrt. Typisch für unsere weitsichtigen Politiker".

Als die engagierten Neu-Politiker sich verabschieden, ist es klar: Last not least ist für die neue Zeit sicher auch ein Thema, die Liegenschaftspolitik des Bundes zu verändern.

Zum Beispiel zur Entlastung der Kommunen, die mehr als nur Geld brauchen.