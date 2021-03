Als Schalke-Fan musst Du leidensfähig sein. In dem einen Augenblick ist man "Deutscher Meister der Herzen", hört später Dortmunder Witze über "Pommestüten in der Arena, weil die Schalker keine Schale halten können". Vier Minuten Deutscher Meister - und Jahre später, nun der fünfte Trainer am Berger Feld, wieder ohne Sieg. Dabei dümpelt Mainz selber im Tabellenkeller... wie so vieles dieser Tage "nur so vor sich hin dümpelt", könnte man meinen. Allen voran die Politik. Strategisch in ihren Aufgaben scheinbar so limitiert, wie die entlassenen Trainer bei den Königsblauen, rhetorisch eher schwach wirkt die politische Elite, kraftlos und ohne irgendeine Idee. Die gewählten Parteien in Zeiten der Pandemie wirken wie die Kanzlerin - als möchten sie in diesem Jahr nicht mehr wiedergewählt werden...

Deshalb beginne ich diesen Kommentar mit meinem Lieblingsverein, dem ich auch treu bleiben werde, wenn Grammozis den Neuaufbau in der 2. Liga machen muss. Denn ich sehe die Schlagzeile der morgigen BILD-Zeitung schon geschrieben: FÜNFTER TRAINER, NULL HOFFNUNG.

BILD braucht für diese deprimierende Schlagzeile kaum Text. Das wäre intellektuell vielleicht zuviel verlangt. Außerdem emotional viel verfänglicher, würde BILD ernsthaft längere Texte schreiben... lassen. Aber es soll deprimieren, es soll provozieren, Menschen zur Schadenfreude einladen, die Besserwisser-Zeitung mit den Großbuchstaben zu kaufen. Denn, die Zeitungsmacher dahinter verraten eine Tatsache nicht: sie könnten einpacken ohne Bundesliga. Ohne Corona. Ohne Gendersprache. Ohne die nächste Sau durch das Dorf jagen zu können...

Diese Zeitung erhebt sich über die scheinbare Bühne des Lebens, wie von einem Balkon der einzig Übersichtigen. BILD ist wie die beiden alten Herren in der Muppet-Show. Nicht viel auf dem Parkett vollbringen, aber nie um einen Spruch - eine Schlagzeile - verlegen. Und wenn es in der Zeitung steht, singt schon Reinhard Mey, dann hat es auch Konsequenzen. Weil es in der Zeitung steht.

Ich stelle mir vor, mein Verein hätte seinem Trainer Tedesco letzte Saison mehr Zeit gegeben, für einen Neuaufbau nach dem Ausverkauf der geldbringenden Talente. Die Fans wären nicht angestachelt worden, gerade von der BILD-Zeitung, immer wieder nach neuen Trainerköpfen zu verlangen. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass die BILD-Zeitung "etwas" damit zu tun hat, dass die Bundesliga überhaupt wieder "läuft"... und damit, dass der Verfassungsschutz solche Probleme hat, die AfD zu kontrollieren ... damit, dass Schlaumeier, wie der Vegangsta und andere Corona-Leugner möglicherweise mit ihren kruden Ideen, Menschen auf dem Gewissen haben, die an der Pandemie verstorben sind. Schließlich ist es auch egal, ob man "einen in die Fresse" oder "einen auf die Fresse" bekommt. Fällt dabei ein Zahn, ist es mehr als Haarspalterei...

Jedenfalls ist diese besagte Zeitung gut darin, Menschen zu beschädigen, auch Karrieren zu stoppen - oder Politik zu beeinflussen. Das halte ich nicht mehr für freien Journalismus, sondern meistens für geschmacklos.

Ich stelle mir nun vor, die BILD hätte nicht die Kanzlerkandidaten der Unionsparteien zu einem Termin eingeladen, um für die laufende Saison einen "Neustart" zu erreichen. Aber Söder und Laschet haben möglicherweise mit der besagten Zeitung eben DAS getan. Weil anschließend eine Hand die andere bekanntermaßen wäscht, war es auch eben diese Zeitung, die einmal mehr zuerst die entsprechenden Informationen veröffentlichen konnte.

Wer nun meint, dass eben das Journalismus ist, könnte auch darüber hinwegsehen, wenn ein Brandmeister auch selber der Feuerteufel ist, damit er anschließend als erster zum Löschen vor Ort sein kann.

Weiter stelle ich mir vor, wie es in Deutschland wohl mit der Pandemie gelaufen wäre - oder wie es sogar immer noch laufen könnte - würde man die BILD-Zeitung einmal vom Verfassungsschutz ernsthaft ins Visier nehmen, oder sogar den "Laden" mal für die Zeit des Lockdowns schließen.

Oder hat jemals die BILD-Zeitung die Schlagzeile gebracht: DRITTE WELLE, NULL VERNUNFT...?



Ich stelle mir dann vor, dass die Politiker selbst und persönlich vor die anderen Medien treten würden, um ehrlich ihre Angst und Unwissenheit zu bekennen. Denn Mut und Wissen kann ich in den Entscheidungen und Handlungen der Politik aktuell ebenso wenig erkennen, wie in den zurückliegenden zwölf Monaten. Da war Merkel noch die einäugige Königin unter den sprichwörtlich Blinden.

In der gesamten Zeit habe ich immer wieder geschrieben, dass nicht das Virus sondern die Gesellschaft die Krise ist. Ein echter Lockdown von vier bis sechs Wochen hätte genügt und würde m.E. noch immer genügen, dem Corona-Wahnsinn ein Ende zu machen. Dann wären weitreichende Einschränkungen der Grundrechte ebenso wenig notwendig und gerechtfertigt, wie das sinnlose Tragen von scheinbar wirksamen Masken - bzw. dem Nachlaufen von Mutanten mit irgendwelchen Impfstoffen. Ein echter Lockdown hätte bzw. würde dem Virus keine ausreichenden Wirtstiere bescheren können. Exponentielles Wachstum geht in beide Richtungen - mathematisch. Nach einer überschaubaren Zeit können wir alle wieder zu einer neuen Normalität finden, wie sie beispielsweise in Neuseeland seit Monaten möglich ist. Dort würde mein Verein auch nicht sang- und klanglos absteigen, da die wahren Fans als 12. Mann im Stadion, eine Wand sind - nicht nur hinter dem Tor. Ein Verein wie Schalke braucht seine Zuschauer in der Arena. Unsere Gesellschaft braucht seine Menschen im richtigen Leben.

Schalke hat es vorgemacht. Da sind viele "Profis" entlassen worden. Es wird an der Zeit, dass wir demokratisch denkenden Menschen endlich nachziehen - spätestens bei der nächsten Wahl den Scheuers, Scholz und Laschets dieser Republik zeigen, was wir von ihnen halten.

Wenn wir alle ehrlich sind, hätte sich niemand an einen Lockdown gestört, der finanziell keine Auswirkung gehabt hätte. Weder die BILD noch die von ihr hofierte politische Elite hat die Menschen aufgeklärt, dass das möglich gewesen wäre - und auch noch möglich ist!

Statt eine große Menge Geld in Rüstung, Lufthansa und Diätenerhöhung, etc. zu vergeuden, muss der Gesellschaft insgesamt stabilisierend geholfen werden. Methoden, wie bei der "Farm der Tiere", als sich die Schweine gleicher stellen als die anderen... führen unseren Staat an den Rand von Faschismus. Schwache Politiker vor einhundert Jahren haben bei den damals wählenden Frauen und Männern das Wahlverhalten bis hin zur Machtergreifung Hitlers zugespitzt. Die NSDAP ist nicht plötzlich erschienen, sondern wuchs in einem kontinuierlichen Prozess. Einem Prozess, der mich sehr an die aktuellen Aussagen, Präsentationen und Köpfe der AfD erinnert.

Ich schöpfe meine Hoffnung nicht aus einem Sieg oder Unentschieden meines Lieblingsvereins. Wenn Schalke verliert, ist das ärgerlich, wenn die Spieler nicht gekämpft haben, oder infolge von Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Insoweit möchte ich die eingangs genannte Schlagzeile der BILD-Zeitung als unwahr zurückweisen. Schalke hat gespielt, wie früher Portugal. Super bis zum Tor, aber Chancentod beim Abschluss. Die älteren Leser werden sich erinnern, an Figo. Die andere legendäre Nummer 7. Vor Ronaldo. Damals hatte die sogenannte Zeitung noch nackte Frauen auf der "Tittelseite", wie schon "Die Ärzte" 'sungen...

Ich habe die Hoffnung, dass die meisten meiner Leserinnen und Leser - die ich nicht gendergerecht zusammenfassen werde - gesund bleiben, wachsam sind - und bei den anstehenden Wahlen unsere Demokratie bewahren. Würde ich keine Hoffnung haben, dass es offenkundig wird, dass Lufthansa und Co nur derartige Krisen ausnutzen, ihren Anteilseignern das Geld zu mehren, hätte ich zu später Stunde längst im Bett gelesen, um zu Schlafen. Denk ich aber an Deutschland - in diesen Tagen - in der Nacht, bin ich manchmal (ein wenig) um meinen Schlaf gebracht.

Denn wir befinden uns in der dritten Welle, weshalb ich die aktuell beschlossenen "Öffnungsschritte" der Politiker für ein Zugeständnis an BILD und Pöbel halte - aber nicht für geeignet, Schaden von unserem Volk abzuwenden.



