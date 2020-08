Gahlen lädt die Dressurreiter aus dem Kreis ein

Gahlens Turniermacher gehen in diesen Zeiten ungewöhnliche Wege und laden am kommenden Samstag (08.08.2020) erneut zu einem recht kurzfristig geplanten Late Entry Turnier ein. „Diese Veranstaltung ist den Dressurreitern vorbehalten“ erklärt die Vereinsvorsitzende Christiane Rittmann. Neben einer Prüfung für junge Pferde, können die Kleinsten im einfachen Reiterwettbewerb an den Start gehen. Die etwas fortgeschritteneren Teilnehmer haben die Möglichkeit in Können in verschiedenen A-Dressuren unter Beweis zu stellen.

Wie schon beim Gelände Late Entry vor knapp drei Wochen, finden die Wettkämpfe weiter unter bestimmten Corona-Voraussetzungen statt. So ist die Anzahl der Begleitpersonen je Teilnehmer weiterhin begrenzt und diese erhalten auch nur unter Angabe Ihrer Kontaktdaten Zutritt zur Anlage an der Nierleistraße. Aber auch ein paar Zuschauer, die gerade auf dem Freiluftviereck ein bisschen Turnierluft schnuppern möchten, sind in Gahlen gern gesehene Gäste.

Grundsätzlich freut sich Christiane Rittmann, dass „wir überhaupt ein weiteres Turnier in diesem Jahr ausrichten können“, denn damit habe aus den Reihen des turniererprobten Vorstandes noch zu Beginn des Jahres keiner wirklich gerechnet, erklärt Rittmann. Eine Änderung wird es für diese Auflage des Late Entry Turnieres aber geben. Die Teilnehmer/innen werden wieder in einer Platzierung am Ende der Prüfung geehrt und mit Schleifen und Ehrenpreisen beglückwünscht. „Gerade für die jüngeren Teilnehmer/innen eine wichtige Wertschätzung, auch wenn auf das übliche Händeschütteln natürlich verzichtet werden muss“ erklärt Christiane Rittmann den Ansatz Platzierungen unter Corona-Bedingungen nicht gänzlich abschaffen zu wollen.

Aber nicht nur in der neuen Corona-Turnierwelt finden sich die Gahlener zurecht. Sie haben auch neue Wege gefunden, um ihre herausragenden Reitanlagen weiterhin für auswärtige Pferdesportler geöffnet zu lassen und diesen somit die Chance für ein wenig Abwechslung im Training zu bieten. Wie die Sportwartin Kristin Rittmann erklärt, habe man erstmals und auch sehr kurzfristig Trainingstage im Geländepark Hardtberg angeboten. Nach kurzer Planungsphase hatten die Gahlener sofort mehrere herausragende Trainer im Boot und so konnten schon viele Pferdesportler wichtige Erfahrungen im Geländereiten machen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist schon der nächste Trainingstag am 17. August 2020 in Planung. „So können wir vielleicht dazu beitragen, dass das reiterliche Können der Sportler gefestigt wird und diese gut ausgebildet in die Saison 2021 starten“, erklärt Kristin Rittmann.

Und wer sich in Gahlen wohlfühlt, ist zudem im Herbst herzlich willkommen. Denn neben dem alljährlichen Ponyfestival am Ende der Herbstferien, bietet der Reiterverein Lippe-Bruch Gahlen e.V. auch den Großpferdereitern eine Chance auf den Start in großen Turnierhalle. Rittmann erklärt dazu, „dass wir uns entschieden haben, den Großpferdereitern eine Chance auf einen Start in Gahlen zu geben und somit das abgesagte Sommerturnier auf die Woche vor das Ponyfestival verlegt haben“. Für die Gahlener also ein Turnierreicher Herbst, bevor sich alle Augen auf GAHLEN 2021 richten.