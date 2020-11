Am Montagabend war ein 15-jähriger Wuppertaler mit seinem Kleinkraftrad auf der Jesinghauser Straße in Richtung Potthoffstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereichs zu Tobienstraße übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.