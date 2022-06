Am Dienstag, 28. Juni verschafften sich unbekannte Täter zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr Zugang zu der Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Winterberger Straße.



Durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie in die Innenräume der Wohnung. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten systematisch und erlangten Schmuck und einen kleinen Bargeldbetrag als Beute. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.