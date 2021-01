Für die Feuerwehr in Schwelm war der Jahreswechsel ungewöhnlich ruhig. Überden Tag mussten die Einsatzkräfte zwei mal ausrücken.

Am Silvesterabend wurde um 22.41 Uhr die Feuerwehr zur Sedanstraße gerufen, wo wegen eines Wasserschadens Wasser durch die Decke in eine Wohnung im ersten Obergeschoss lief.

DieEinsatzkräfte verschafften sich Zugang zu der im zweiten Obergeschoss liegenden Wohnung, deren

Bewohner nicht Zuhause waren und beseitigten die undichte Stelle. Im Anschluss konnte

die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

"Rauchentwicklung aus Gebäude"

Um 23.51 Uhr rief die Kreisleitstelle pünktlich zum Jahreswechsel dieFeuerwehr mit dem Stichwort "Rauchentwicklung aus Gebäude" in die Prinzenstraße.

Bewohner aus dem Bereich der Wilhelmstraße hatten eine Rauchentwicklung entdeckt

und den Notruf gewählt. Anstatt zum Jahreswechsel anzustoßen rückten die

Einsatzkräfte aus. Das Eingreifen

war dann aber nicht notwendig. Die Feuerwehr kontrollierte den gesamten Bereich

der Prinzenstraße, Loher Straße, Nordstraße sowie die Markgrafenstraße, fand aber

weder ein Schadenfeuer noch einen Rauchaustritt aus dem Gebäude. Ursache für die

Rauchentwicklung war vermutlich das Abbrennen von Silvesterfeuerwerk.