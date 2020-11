Polizei hat ein Herz für "Räuber": Tierischer Fund an der Beyenburger Straße

Am Dienstagabend staunten die Kolleginnen und Kollegen nicht schlecht, als ein Mann den seltenen Vogel zur Polizeiwache nach Ennepetal brachte.



Er hatte das verletzte Tier zuvor in Schwelm an der Beyenburger Straße sitzen sehen und kurzerhand mitgenommen.

Von der Polizeiwache aus konnte die Vogelrettung aus Ennepetal erreicht werden, die sich sofort auf den Weg machte, um das seltene Tier zu versorgen. Es ist einfach schön, wenn geholfen werden kann, egal ob Mensch oder Tier.