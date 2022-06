In der Zeit von Sonntag 17 Uhr bis Montag 6 Uhr, brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße ein Kellerabteil auf.



Sie knackten das Vorhängeschloss und entwendeten daraus ein Pedelec der Marke Haibike. Das Zweirad hat die Farbe Grün/Orange, weitere Hinweise gibt es bislang nicht.