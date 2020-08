Adieu, Arbeitswelt!

Ein Mann, eine Frau, hat sich Jahrzehnte lang geplagt,

geschuftet rund um die Uhr und nie gefragt,

ob irgendwer es bemerkt oder gar sieht,

wieviel sie arbeitet, wieviel er sich müht?

Jetzt wird die Uhr angehalten, der Zeiger

rennt nicht mehr,

alles geht langsamer und gemütlich daher.

In der frühen Morgenstund, dreht sich jeder Rentner

noch einmal herum

und geniesst das Bett, die Gelassenheit -

Kaffee und Zeitung ihn Stunden lang erfreut.

Die Ruhe ihn/sie den ganzen Tag begleitet:

manchmal sie mit dem Rentner streitet,

ob überhaupt noch Hast vonnöten ist,

wenn man zunächst über alles spricht.

Geniess dein kleines Rentnerglück,

tu nichts, leg dich entspannt zurück,

schau anderen bei der Arbeit zu,

gib fröhlich deinen Senf dazu!

Tu nur noch, was dir Freude macht,

die Sonne täglich am Himmel lacht,

die Rente wandert ganz allein

auf’s Konto - genau so soll es sein!

Doch achte auch auf dich: ein Ehrenamt

sollte reichen,

damit sich kein Stress in deinen Alltag

kann schleichen!

Sonst bekommt das Sprichwort neuen Halt:

„Ein Rentner, der hat niemals Zeit!“

Es soll das Leben für dich weiter geh’n,

nie stürmisch sondern leicht bewegt

in sanften Wellen, die dich streicheln.

Dies Glück soll auch in Zukunft

nie von Dir weichen!