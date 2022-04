Alt und weise?

“O ich bin alt und weise, und mich betrügt man nicht!“

so hört man es leicht abgewandelt in einem Operettenlied.

Alt bin ich, mein Spiegel es mir täglich sagt,

auch wenn ich ihn gar nicht danach frag.

Die Haare grau, der Gang leicht gebückt,

vieles, was früher einfach war, mir heute

nicht mehr glückt.

Aber weise? Manchmal zweifel ich daran,

wenn etwas Unbedachtes ich getan.

Ja, ich trage die Erfahrung vieler Jahre,

kann mich erinnern an der Jugend

unbeschwerte Tage.

Ich weiß noch, wie es früher einmal war

ohne jegliche technische Errungenschaft:

Als man noch viele Wege ging einfach zu Fuß,

weil es kaum gab Auto oder Bus.

Als man noch auf das Altbewährte schaute,

weil man den Erfahrungen der Alten vertraute.

Als die Nachbarschaftshilfe lief wie geschmiert,

weil man auf die Nöte des Nächsten hingehört.

Und doch war nicht alles eitel Sonnenschein -

muss ich aus dieser Erfahrung heraus weise sein?

Ich definier es lieber auf diese Art:

ich schenke gerne einem Jeden meinen Rat

mit der Einschränkung, es ist kein Gesetz!

Überlege selbst und handle jetzt!

Doch dies scheint mir wirklich ein weiser Rat:

Geht euren Weg gemeinsam Tag für Tag

mit dem Elan der Jugend, der Achtsamkeit der Alten -

so soll euer Leben sich für Alle gut gestalten!

(B. Kando 4/2022)