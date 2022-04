Aprilscherz?

“Frühling lässt sein blaues Band

wieder flattern durch die Lüfte….“,

doch ich schaut’ mich um und fand

nur Eises kalte weisse Küsse

auf allen Blumen, Sträuchern, Hecken,

zitternd sich die Vögel darin verstecken.

Frühling, das war heute wohl ein Scherz,

zurück gekehrt ist der Winter in seinem weißen Nerz.

Er deckte alles farbig Bunte zu -

wir erleben eine verlängerte Winterruh!

Verrückt, unzuverlässig und verdreht

das Wetter durch die Lande tobt.

Versprach es uns im März mit warmer Sonne,

dass bald der Sommer für uns komme,

so schickt er uns reichlich Schnee am 1. April.

Der Himmel macht wirklich, was er will!

Kein Wunder , dass wir dem Wettergott

nicht mehr trauen,

untergräbt er doch ständig unseren Glauben

an die Jahreszeiten, die pünktlich beginnen sollten -

doch das Wetter spielt mit uns wie mit

den ziehenden Wolken.

So steht heute am 1. April an den Baum gelehnt

der “Schnee“besen und macht es sich dort bequem.

Doch jetzt muss er wieder ran und fleissig fegen

die nicht erwünschte Pracht von allen Wegen! -

“Unser Schneebesen“

(B.Kando 1.4.2022)