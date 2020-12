„Es ist ein großer Gewinn für Schwelm, dass es die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege gibt“, findet Bürgermeister Stephan Langhard, der sich als Stadtoberhaupt und 1. Vorsitzender der ARGE an der Aktion „Weihnachtsgruß“ für ältere Schwelmer aktiv beteiligte.



Gemeinsam mit Mitarbeitern der Seniorenberatung, der Pflegeberatung und des Sozialamtes packte er im Schwelmer Jugendzentrum viele bunte Tüten, mit denen in den nächsten Tagen ältere und kranke Menschen in Schwelm beschenkt werden.

Weihnachtstüte vor die Tür

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Schwelm und die Stadt Schwelm veranstalten für gewöhnlich im Laufe eines Jahres eine bunte Palette von Veranstaltungen, die bei den älteren Schwelmer Bürgerinnen und Bürgern regen Zuspruch finden.

In diesem Jahr müssen wegen der Corona-Pandemie alle Menschen Einschränken in Kauf nehmen. Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die aufgrund einer Erkrankung oder wegen der ständigen Pflege von Angehörigen am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen können. Auch an diese Bürger denken ARGE und Stadt. Die im Schwelmer Stadtgebiet tätigen Sozialpflegerinnen und Sozialpfleger des ehrenamtlichen Sozialdienstes der Stadt Schwelm kennen viele dieser älteren Menschen. Als Gruß zur Weihnachtszeit und zum Jahresende wird den Schwelmer Seniorinnen und Senioren eine süße Weihnachtstüte vor die Haustür gestellt.

Die Weihnachtstütenaktion, die es seit bald 40 Jahren gibt, ist einer der Höhepunkte im Programmkalender der ARGE. Schwelms Seniorenberater Sören Klehm versicherte dem Bürgermeister, dass sich jedes Jahr Beschenkte melden würden, um sich herzlich für die liebevolle Aufmerksamkeit zu bedanken. „Gerade in diesem Jahr brauchen viele Menschen solch ein Zeichen ganz besonders“, sagt Hildegard Peters, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Schule und Soziales.

50 Helfer

Stephan Langhard dankte den Mitarbeitern, die sich für die gute Sache stark gemacht haben, sowie den ehrenamtlichen Sozialhelfern, die die Tüten verteilen werden und hofft, dass sich auch künftig immer ausreichend Kräfte für die und in der ARGE engagieren werden.

Am 4. Dezember werden die Geschenktüten ab 9 Uhr von den 50 ehrenamtlichen Sozialpflegerinnen und Sozialpflegern abgeholt und in den darauffolgenden Wochen bis Weihnachten verteilt.